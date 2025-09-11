دون أدوية.. طريقة بسيطة للتخلص من آلام الظهر المزمنة

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة "WJEM "عن وسيلة بسيطة وفعالة لتخفيف آلام الظهر الحادة دون الحاجة إلى الأدوية أو المسكنات التقليدية.

الاستماع للموسيقى يقلل الألم

وجد الباحثون أن الاستماع إلى الموسيقية المفضلة لمدة 10 دقائق فقط ساعد المرضى في أقسام الطوارئ ممن يعانون من آلام حادة في الظهر على الشعور بتحسن ملحوظ في مستوى الألم.

وأكدت الدراسة أن هذا التحسن لا يعود إلى إزالة سبب الألم نفسه، بل إلى تأثير الموسيقى في تقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة الذهنية والتركيز، وفقا لموقع "لينتا.رو".

هذه الطريقة سهلة التطبيق ومنخفضة التكلفة، إذ يتم تزويد المريض بسماعات رأس ومشغل موسيقى أو اشتراك في تطبيقات الموسيقى.

كما أنها تقلل من الاعتماد على المسكنات الدوائية التي تسبب آثارا جانبية على المدى الطويل.