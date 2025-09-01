لا تتجاهلها.. 7 علامات للسكتة الدماغية قد لا تعرفها

كتبت: رودينا ضوه

قد تمر بعض الأعراض المبكرة للسكتة الدماغية دون أن يلاحظها المصاب أو من حوله، لأنها غالبًا ما تكون خفيفة أو مؤقتة، ويظن البعض أنها نتيجة للإجهاد أو قلة النوم، لكن تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، فالسكتة الدماغية لا تأتي دائمًا بشكل مفاجئ، بل تسبقها تحذيرات صامتة.

خدر مفاجئ أو وخز في الوجه أو الأطراف

تبدأ السكتة الدماغية عادةً بخدر مفاجئ أو شعور بوخز خفيف، خاصة في جانب واحد من الجسم، يبدأ هذا الإحساس غير المعتاد عادة في الوجه أو الذراع أو الساق، وقد ذكر بعض الأشخاص أنهم يشعرون وكأن ذراعهم قد خدرت فجأة دون سبب، ولا يزول هذا الشعور سريعًا، إذا حدث هذا بسبب سكتة دماغية، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل تدفق الدم إلى أجزاء الدماغ التي تتحكم في المدخلات الحسية، وفقًا لموقع timesofindia.

ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث

من العلامات المبكرة الشائعة للسكتة الدماغية الارتباك المفاجئ أو صعوبة الكلام، لا يقتصر هذا على التعب أو "ضبابية الدماغ"، بل قد يشير إلى سكتة دماغية تؤثر على مراكز اللغة في الدماغ.

عدم وضوح الرؤية أو فقدانها في العينين أو كلتيهما

يعتقد الكثير من الناس أن مشاكل الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية أو فقدانها ترجع إلى زيادة وقت الشاشة أو التوتر وغالبًا ما يتجاهلونها، ولكن إذا لاحظت أن رؤيتك أصبحت فجأة ضبابية أو خافتة أو فقدت البصر في إحدى العينين، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على السكتة الدماغية.

الدوخة المفاجئة أو فقدان التوازن

الدوخة المفاجئة وغير المبررة أو فقدان التوازن لا يعنيان بالضرورة دوارًا أو مشاكل في الأذن الداخلية، تعد هذه أيضًا من العلامات المبكرة الشائعة للسكتة الدماغية، إذ قد تؤثر على المخيخ، مركز التوازن في الدماغ، وبالتالي، قد تشعر بالدوار مما يصعب عليك المشي.

صداع شديد مفاجئ وغير مبرر

الصداع شائع جدًا، وله أسباب متعددة، من الجفاف إلى التوتر، ولكن إذا حدث الصداع فجأة، وكان شديدًا، ودون سبب محدد، خاصة إذا لم تكن عرضة للصداع النصفي، فيجب أخذه على محمل الجد، قد يكون الصداع الحاد والمفاجئ علامة على سكتة دماغية نزفية، وهي نزيف في الدماغ، ما يستدعي علاجًا طارئًا.

صعوبة مفاجئة في المشي أو الخرق

إذا شعرت فجأة بالترنح أو أسقطت أشياء دون سبب، فقد لا يكون ذلك بسبب التعب فحسب، بل قد يكون سبب صعوبة التنسيق أو ضعف التحكم العضلي نشاطًا مبكرًا للسكتة الدماغية في القشرة الحركية أو المخيخ.

التعب أو الإغماء غير المتوقع

إذا شعرت بإرهاق شديد، حتى بعد الاسترخاء أو النوم الجيد، فقد يكون ذلك علامة على انخفاض تدفق الأكسجين إلى الدماغ، قد يغمى على بعض الأشخاص أو يشعرون بالإرهاق، لكنهم يعتبرونه إرهاقًا، إذا لاحظت هذا النوع من التعب مع أي من الأعراض المذكورة، فلا تستهن به، وسارع بزيارة طبيبك.

