قنبلة جراثيم.. 7 أضرار لعدم غسل ملاية السرير بانتظام

كتب : أسماء العمدة

07:00 م 03/05/2026

قد يبدو تغيير ملاية السرير أمرا روتينيا بسيطا، إلا أن إهماله لفترات طويلة قد ينعكس سلبا على صحة الجسم بشكل مباشر فالفراش بيئة خصبة لتراكم البكتيريا والعرق وخلايا الجلد الميتة، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة لا يدركها كثيرون، وفقا لموقع news18.

كيف تؤثر ملاية السرير غير النظيفة على الجسم؟

عند النوم يفرز الجسم العرق ويتخلص من خلايا الجلد الميتة، ما يجعل الملاية مكانا مثاليا لنمو البكتيريا والفطريات، ومع مرور الوقت، تتراكم هذه الملوثات وتلامس الجلد بشكل مباشر لساعات طويلة يوميا، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى والمشاكل الجلدية.

متى يصبح الأمر خطيرا؟

عندما يمر أسابيع دون تغييرها، أو ينام الشخص وهو متعرق أو دون استحمام، أو قد يعاني من حساسية أو مشاكل جلدية، ويشارك أكثر من شخص نفس السرير، في هذه الحالات، تصبح الملاية مصدرا رئيسيا للجراثيم ومثيرا للأمراض.

لماذا يجب غسل الملاية بانتظام؟

لأن عدم تنظيفها يؤدي إلى تراكم البكتيريا والجراثيم، والفطريات وعث الغبار، والعرق والزيوت الطبيعية للجسم، وهذه العوامل مجتمعة قد تؤثر بشكل مباشر على صحة الجلد والجهاز التنفسي.

هل يمكن أن يسبب ذلك أمراضا؟

ظهور حب الشباب

تهيج الجلد والحساسية

التهابات جلدية

تفاقم الربو والحساسية التنفسية

رائحة كريهة مزعجة

اضطرابات في النوم

زيادة خطر العدوى.

