تُعد رائحة الجسم من الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على ثقة الإنسان بنفسه وتفاعله مع الآخرين، وقد يجهل الكثيرون أن النظام الغذائي يؤدي دورا أساسيا في تكوين هذه الروائح

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، إن بعض الأطعمة رغم فوائدها الصحية، قد تكون سببا رئيسيا في انبعاث روائح غير مرغوبة من الجسم.

ما هي الأطعمة التي تسبب روائح كريهة للجسم؟

الثوم والبصل

يحتويان على مركبات كبريتية تنتقل عبر الدم وتخرج من خلال العرق.

اللحوم الحمراء

تحتاج وقتًا أطول للهضم، مما يؤدي إلى إفراز مواد تؤثر على رائحة الجسم.

الأطعمة الحارة

ترفع درجة حرارة الجسم وتزيد من التعرق.

الأسماك

خصوصًا بعض الأنواع قد تترك رائحة مميزة في الجسم بسبب مركبات معينة.

الأطعمة المصنعة

تحتوي على مواد حافظة ودهون تؤثر على التوازن الداخلي.

كيف تؤثر هذه الأطعمة على رائحة الجسم؟

عند تناول هذه الأطعمة، يقوم الجسم بهضمها وتحليلها إلى مركبات كيميائية بعض هذه المركبات، خاصة الكبريتية، تنتقل إلى الدم ثم تُفرز عبر الغدد العرقية، ومع اختلاطها بالبكتيريا الموجودة على الجلد، تتكون الروائح الكريهة.

متى تظهر هذه الروائح؟

عادةً ما تبدأ الروائح بالظهور بعد ساعات من تناول الطعام، وقد تستمر لفترة أطول حسب نوع الغذاء وسرعة عملية الأيض لدى الشخص. في بعض الحالات، يمكن أن تبقى الرائحة حتى اليوم التالي.

لماذا تختلف رائحة الجسم من شخص لآخر؟

تختلف رائحة الجسم بناء على عدة عوامل، منها طبيعة النظام الغذائي، مستوى النظافة الشخصية، ونوع البكتيريا على الجلد

الحالة الصحية والهرمونات، لذلك، قد يتناول شخصان نفس الطعام، لكن تظهر الرائحة بشكل مختلف لديهما.

هل يمكن تجنب هذه المشكلة؟

تقليل تناول الأطعمة المسببة للرائحة

شرب كميات كافية من الماء لطرد السموم

الاهتمام بالنظافة الشخصية اليومية

استخدام مزيلات العرق المناسبة

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة

اقرأ أيضًا:

بينها السمك والكمون.. 8 أطعمة تسبب روائح كريهة للجسم

8 أطعمة تسبب رائحة الجسم الكريهة.. احذر تناولها في الصيف

كيف يؤثر طعامك على رائحة جسمك؟.. اعرف السر





