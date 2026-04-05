الرائحة المستمرة أو القوية بشكل غير معتاد في البول تشير إلى مشكلة صحية خطيرة، لذا فإن فهم أسباب رائحة البول الكريهة وعلاماتها التحذيرية وطرق علاجها يساعد على تلقي العلاج في الوقت المناسب.

ما الأعراض المصاحبة لرائحة البول الكريهة؟

الأشخاص الذين يعانون من رائحة البول الكريهة يظهرون أيضا أعراض أخرى مثل كثرة التبول، والبول العكر والمتغير اللون والحرقان والألم أثناء التبول والغثيان، والقيء والحمى وألم البطن، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما الذي يسبب رائحة البول القوية؟

أحد أكثر الأسباب شيوعا هو الجفاف، لأنه يجعل البول أكثر تركيزا ويصبح لونه برتقاليا داكنا وتكون له رائحة قوية.

ما العوامل الغذائية ونمط الحياة التي تؤثر على رائحة البول؟

يؤدي النظام الغذائي دورا مهما أيضا، فبعض الأطعمة كالثوم والبصل والهليون والسمك، تغير رائحة البول مؤقتا.

كما أن المشروبات، كالقهوة بالإضافة إلى التدخين، تزيد من حدة الرائحة، وأيضا تغير بعض الأدوية والمكملات الغذائية، وخاصة المضادات الحيوية وفيتامين ب6 رائحة البول أيضا.

متى تشير رائحة البول القوية إلى وجود مشكلة صحية؟

يشير استمرار البول أو رائحته الكريهة إلى وجود حالات طبية تستدعي الاهتمام، ومن الأسباب الشائعة لذلك:

التهابات المسالك البولية

غالبا ما يصاحب ذلك إحساس بالحرقان، وكثرة التبول والبول العكر.

مرض السكري

يشير البول ذو الرائحة الحلوة أو الفاكهية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

اضطرابات الكبد أو الكلى.

يمكن أن يغير تركيبة ورائحة البول

التهاب المهبل البكتيري أو التهاب البروستاتا

العدوى التي تصيب الأعضاء التناسلية.

الأمراض المنقولة جنسيا (STIs)

يؤدي ذلك إلى رائحة غير معتادة بالإضافة إلى أعراض أخرى.

هل يمكن أن تسبب بعض الحالات النادرة رائحة قوية للبول؟

الحالات النادرة مثل تريميثيل أمينوريا، والمعروفة أيضا باسم متلازمة رائحة السمك، يمكن أن تسبب أيضا رائحة قوية مستمرة.

ما هي العلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها؟

إذا ترافقت رائحة البول النفاذة مع أعراض أخرى، فمن المهم استشارة الطبيب، إذ قد تشير هذه الأعراض إلى التهابات أو مشكلات صحية أكثر خطورة.

حرقة أو ألم أثناء التبول

الرغبة المتكررة في التبول

بول عكر أو متغير اللون

الحمى أو الغثيان أو القيء

ألم أسفل البطن

ما هي أبرز العلاجات الفعالة؟

-شرب ما بين 2 إلى 3 لترات من الماء يوميا لتخفيف تركيز البول

-التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات ذات الرائحة النفاذة.

-الحفاظ على النظافة الشخصية، فهي بالغة الأهمية للوقاية من العدوى.

-تناول المضادات الحيوية أو المكملات الغذائية دائما حسب وصفة الطبيب.