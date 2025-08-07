علامات تظهر في العين تكشف الإصابة بمشكلات صحية خطيرة

كشف الدكتور أنطون كازانتسيف طبيب العيون الروسي، أن العين عضو معقد ومدهش يمكن أن يكون مؤشرا حيويا على صحة الإنسان العامة.

ويستطيع الأطباء، من خلال ملاحظة أدق التغيرات في قاع العين أو الصلبة أو الجفون الكشف عن مؤشرات لمشكلات صحية قد لا تبدو مرتبطة بالجهاز البصري.، وفقا لموقع "gazeta".

على سبيل المثال، احمرار العين، الذي يفسر غالبا على أنه نتيجة للتعب أو الحساسية، قد يكون في الواقع مؤشرا على مشكلات صحية أكثر خطورة تستدعي الانتباه.

والاحمرار المتكرر وغير المبرر للعين، خصوصا إذا صاحبه صداع أو دوخة أو رؤية "ذبابات" أمام العين، قد يكون مؤشرا على ارتفاع مزمن في ضغط الدم. هذه الحالة يمكن أن تتسبب في تمزق الأوعية الدموية الدقيقة في العين، مما يؤدي إلى ظهور الاحمرار بشكل واضح.

كما أن داء السكري يعد من الأسباب المحتملة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تلف في أوعية الشبكية يُعرف باعتلال الشبكية السكري، ويظهر أحيانا على شكل احمرار في العين.

أما إذا كان الاحمرار مفاجئا وشديدا، ومصحوبا بألم وفقدان في الرؤية، فقد يكون مؤشرا على الإصابة بالزرق (الغلوكوما)، وهي حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا.

جفاف العين، من جهته، أصبح شائعا بين الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا أمام الشاشات، لكنه قد يكون أيضا علامة على أمراض مناعية ذاتية، مثل متلازمة شوغرن أو التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث تُصاب الغدد الدمعية واللعابية. كما يمكن أن تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية، سواء فرط النشاط أو القصور، على وظيفة وبنية الغدد الدمعية.

واصفرار بياض العين (الصلبة) علامة معروفة على وجود مشكلات في الكبد مثل التهاب الكبد أو التليف الكبدي، نتيجة تراكم البيليروبين في الدم. وغالبا ما يصاحب ذلك تغيّر في لون الجلد أيضا".

كذلك قد يحمل تغيّر موضع مقلة العين دلالات خطيرة، فبروز العين بشكل مفاجئ قد يشير إلى مرض "غريفز"، وهو اضطراب مناعي ذاتي يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. ومن أعراضه الأخرى: زيادة ضربات القلب، التعرق، والقلق.

أما ازدواج الرؤية، فقد يتراوح سببه من إجهاد مؤقت إلى حالات عصبية أكثر خطورة، مثل السكتة الدماغية أو التصلب اللويحي. وقد يعود أيضا إلى خلل في عضلات العين أو الأعصاب التي تتحكم بها.

وفقدان البصر المفاجئ، حتى لو كان مؤقتا، لا يجب تجاهله إطلاقا، لأنه قد يكون علامة على انسداد الشريان الشبكي، أو انفصال الشبكية، أو حتى بداية سكتة دماغية. وهذه حالات تستوجب تدخلاً عاجلاً للحفاظ على البصر.

