ما أسباب وأعراض وعلاج اللسان الصدفي؟

كشفت طبيبة الأسنان الروسية تاتيانا موروزوفا أن اللسان الصدفي الذي يتميز بخطوط دائرية مسننة على حوافه قد يشير إلى أمراض جهازية خطيرة.

وقالت: "عادة ما يلاحظ المريض المصاب بهذه الحالة زيادة في حجم اللسان أو انتفاخه، مما يسهل على الطبيب تشخيصها بمجرد النظر إليها".

وأشارت: "السبب الرئيسي لتغير شكل اللسان هو الضغط المستمر على أنسجته، والذي قد ينشأ نتيجة صرير الأسنان (طحن الأسنان)، أو عادة دفع اللسان على الأسنان، أو اضطرابات المفصل الصدغي الفكي، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وغير أن الأسباب الأكثر إثارة للقلق ترتبط بأمراض جهازية، مثل ضخامة الأطراف، والداء النشواني، وقصور الغدة الدرقية، إضافة إلى بعض الأمراض الوراثية كمتلازمة داون، وأمراض الجهاز الهضمي.

وتشير الطبيبة إلى أن اللسان المتشقّق يسبب انزعاجا للمرضى، إذ يشكون من إحساس حارق وصعوبة في البلع ومضغ الطعام.

وتحذر من أنه في حال عدم معالجة "اللسان الصدفي" في الوقت المناسب، قد تتفاقم الحالة وتؤدي إلى تشكّل تقرحات والتهاب اللسان، لذلك فإن الخطوة الأولى في العلاج تكمن في تحديد المرض المسبب لهذه التغيرات وعلاجه.

