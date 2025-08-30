كيف تؤثر الشاشات على قلب طفلك؟.. نتائج صادمة

كتب - محمود عبده:

حذرت دراسة حديثة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية من أن قضاء الأطفال والمراهقين ساعات طويلة أمام الشاشات، سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الألعاب أو مشاهدة التلفزيون، قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بمشكلات في القلب واضطرابات الأيض، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى مقاومة الإنسولين.

وووفقا لموقع heart، أجريت الدراسة في الدنمارك على أكثر من ألف مشارك من فئتي الأطفال والمراهقين، حيث حللت العلاقة بين مدة استخدام الشاشات والعوامل المؤثرة على صحة القلب.

وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية يقضيها الطفل أمام الشاشة ترتبط بزيادة ملموسة في مؤشرات الخطر القلبي.

وتزداد هذه المخاطر بشكل أكبر لدى الأطفال الذين ينامون لفترات قصيرة أو يذهبون للنوم متأخرين.

وأبرز التحليل أن قضاء ثلاث ساعات إضافية يوميا أمام الشاشات قد يرفع من مستوى خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى نصف انحراف معياري مقارنة بأقرانهم، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرا مقلقا، خاصة إذا استمر هذا النمط لسنوات طويلة.

وكشف الفريق البحثي عن وجود ما وصفوه بـ"بصمة أيضية" في الدم مرتبطة بمدة استخدام الشاشات، وهي تغييرات في المؤشرات البيوكيميائية قد تسمح بالكشف المبكر عن التأثيرات الصحية السلبية.

واعتبر الباحثون أن هذه البصمة قد تكون إنذارا مبكرا لمخاطر صحية تمتد إلى مرحلة البلوغ.

توصيات للحفاظ على صحة الأطفال

أكد الخبراء على أهمية وضع روتين يومي متوازن للأطفال، والحد من استخدام الشاشات، خصوصا في الساعات التي تسبق النوم.

وشجعوا على تعزيز الأنشطة البدنية والبدائل الترفيهية التي تنمي الإبداع وتبعد الأطفال عن الأجهزة الإلكترونية.

ودعا الباحثون الآباء والأمهات لأن يكونوا قدوة في تنظيم وقت الشاشة، مع توضيح أسباب تقليل استخدامها في أوقات معينة، مثل وجبات الطعام والجلسات العائلية.

تحذير من تبعات طويلة الأمد

رغم أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أنها تسلط الضوء على أهمية مراقبة عادات استخدام الشاشات منذ الطفولة، وتأثيرها المحتمل على جودة النوم وصحة القلب على المدى البعيد.

