تحدث في العين.. علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية في العين هي حالة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى شبكية العين، ما يؤدي إلى فقدان مفاجئ في الرؤية.

تُعرف هذه الحالة طبيا باسم "انسداد الشريان الشبكي"، وهي من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب تدخلا سريعا لتقليل الضرر الدائم على البصر، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هي السكتة الدماغية في العين؟

تحدث السكتة الدماغية في العين نتيجة انسداد أحد الشرايين أو الأوردة التي تغذي شبكية العين، وغالبا ما يكون الانسداد ناتجا عن جلطة دموية أو ترسبات شريانية.

ويصيب الانسداد الشريان الشبكي أو الوريد الشبكي، وهما المسؤولان عن إيصال الدم إلى الشبكية التي تقوم بتحويل الضوء إلى إشارات تُرسل إلى الدماغ.

أنواع السكتات الدماغية في العين

تختلف تسمية السكتة حسب مكان الانسداد في الأوعية الدموية، وتشمل الأنواع:

انسداد الشريان الشبكي المركزي (CRAO).

انسداد في الشريان الرئيسي المغذي للعين، يُشبه الجذع الرئيسي لشجرة، وتظهر آثاره على كامل الشبكية.

انسداد الشريان الشبكي الفرعي (BRAO).

انسداد في أحد فروع الشريان الرئيسي، وتكون الآثار في جزء معين من الشبكية.

انسداد الشرايين الدقيقة.

انسداد في أوعية دموية صغيرة جدا، وتُشبه الأغصان الدقيقة المتصلة بفروع الشجرة.

ما أسباب الإصابة بسكتة دماغية في العين؟

تنجم السكتة الدماغية في العين عن انقطاع تدفق الدم إلى الشبكية، ويحدث ذلك بسبب:

انسدادات صلبة، مثل اللويحات التي تنفصل من القلب أو الشرايين الأخرى وتصل إلى العين.

الجلطة، الناتج عن زيادة كثافة الدم وتخثره داخل الأوعية.

يمكن أن تؤدي هذه الانسدادات إلى تسرب سوائل وارتفاع ضغط العين، وهو ما يسبب تلف العصب البصري، وهي حالة مشابهة للجلوكوما.

عوامل الخطر

تشبه عوامل خطر الإصابة بسكتة دماغية في العين تلك المرتبطة بالسكتة الدماغية الدماغية، ومن أبرزها:

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول.

تصلب الشرايين.

الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تاريخ سابق للإصابة بسكتة دماغية.

التقدم في العمر، خاصة فوق 60 سنة.

كون المريض من الذكور.

أعراض السكتة الدماغية في العين

فقدان مفاجئ للرؤية في إحدى العينين.

عوامات أو ومضات في مجال الرؤية.

عدم وضوح الرؤية أو رؤية مشوشة.

ظهور بقع سوداء أو مظلمة (نقاط عمياء).

تدهور تدريجي للرؤية مع مرور الوقت.

كيف يتم علاج السكتة الدماغية في العين؟

يعتمد العلاج على سرعة التشخيص والتدخل، ويشمل:

أدوية لخفض ضغط العين أو إذابة الجلطات.

العلاج بالليزر لإغلاق الأوعية المتسربة.

تدليك العين بلطف لتحفيز تدفق الدم.

البزل لسحب السوائل الزائدة وتخفيف الضغط داخل العين.

العلاج بالأكسجين عالي الضغط، عبر استنشاق الأكسجين النقي في غرفة مخصصة لتحسين وصول الأكسجين للشبكية.

طرق تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية في العين

اتباع نظام غذائي متوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

ضبط مستويات السكر لمرضى السكري.

التحكم في ضغط الدم والكوليسترول وضغط العين.

زيارة طبيب العيون بانتظام لإجراء الفحوصات الوقائية.

الإقلاع عن التدخين، لأنه يزيد من خطر انسداد الأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

كيف تساعد القهوة على جذب المال وطرد الطاقة السلبية؟

20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ

مخيفة ومفترسة.. 10 صور لـ أغرب 7 حيوانات في العالم

نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية

سعرها 4900 جنيه.. أغلى علبة حلوى مولد في الأسواق- وهذه مكوناتها