6 أطعمة تحسن وظائف الدماغ- تناولها فورا

التغذية السليمة من الأمور الأساسية لتعزيز صحة الدماغ، وتحسين الذاكرة والتركيز، والوقاية من الأمراض العصبية.

إليك أهم الأطعمة التي تدعم وظائف الدماغ، وفقا لموقع "NDTV".

الأسماك الدهنية

أسماك السالمون، والماكريل، والسردين مصدرا غنيا بأحماض أوميجا-3 الدهنية الضرورية لبناء خلايا الدماغ ووظائفها، كما أنها تُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

التوت

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تُعرف باسم "الفلافونويد" التي تُحسن التواصل بين خلايا الدماغ وتؤخر التدهور المعرفي، وذلك عبر تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

الجوز

يحتوي الجوز على حمض "DHA" وفيتامين E، اللذين يدعمان وظائف الدماغ ويحميان من التلف الناتج عن الأكسدة، ما يعزز الذاكرة والتعلم.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والملفوف غنية بفيتامين K وحمض الفوليك، التي تُسهم في دعم بنية الدماغ وتقليل الالتهابات.

الأفوكادو

يحتوي على دهون صحية تُعزز تدفق الدم إلى الدماغ، كما أنه مصدر لفيتامين E، الذي يرتبط بتقليل التدهور المعرفي.

البيض

البيض مصدرا ممتازا للكولين، الذي يدعم إنتاج "الأستيل كولين"، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة والحالة المزاجية.

