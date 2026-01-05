حسام حسن في ورطة.. شكوك حول مشاركة ثنائي منتخب مصر أمام بنين

"مش ده الحل".. القباني يعترض على هذا الحل في الزمالك لمعالجة الأزمة المالية

تحيط علامات الاستفهام والقلق بمشاركة الثنائي مصطفى محمد وأسامة فيصل في صفوف منتخب مصر خلال مواجهة بنين المرتقبة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

موعد مباراة مصر وبنين

ويلتقي منتخب مصر نظيره بنين بالأدوار الإقصائية، في السادسة مساء اليوم الإثنين، وسط ترقب داخل الجهاز الفني لحسم موقف بعض العناصر التي تعاني من إصابات خفيفة.

واختتم الفراعنة استعداداتهم للمباراة خلال مرانهم الأخير مساء أمس الأحد، حيث وضع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، اللمسات النهائية، للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل مواجهة بنين.

وكشفت مصادر مطلعة أن الثنائي يعاني من كدمات تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لإخضاعهما لفحص طبي اليوم الأحد، من أجل تحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة في اللقاء.