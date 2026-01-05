مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

حسام حسن في ورطة.. شكوك حول مشاركة ثنائي منتخب مصر أمام بنين

كتب : محمد خيري

09:29 ص 05/01/2026
تحيط علامات الاستفهام والقلق بمشاركة الثنائي مصطفى محمد وأسامة فيصل في صفوف منتخب مصر خلال مواجهة بنين المرتقبة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

موعد مباراة مصر وبنين

ويلتقي منتخب مصر نظيره بنين بالأدوار الإقصائية، في السادسة مساء اليوم الإثنين، وسط ترقب داخل الجهاز الفني لحسم موقف بعض العناصر التي تعاني من إصابات خفيفة.

واختتم الفراعنة استعداداتهم للمباراة خلال مرانهم الأخير مساء أمس الأحد، حيث وضع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، اللمسات النهائية، للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل مواجهة بنين.

وكشفت مصادر مطلعة أن الثنائي يعاني من كدمات تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لإخضاعهما لفحص طبي اليوم الأحد، من أجل تحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة في اللقاء.

حسام حسن منتخب مصر منتخب بنين كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة مصر وبنين مباراة مصر وبنين القناة الناقلة القناة المفتوحة تشكيل منتخب مصر

