ماذا يحدث للقلب عند تناول الرمان؟

الرمان لا يضيف فقط مذاقًا مميزًا للوجبات، بل يحمل فوائد كبيرة لصحة القلب، فمستخلص الرمان وعصيره غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والتانينات، التي تحمي خلايا القلب والأوعية الدموية من التلف وتقلل الالتهابات.

كما يساعد الرمان في خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم، والحد من أكسدة الكوليسترول الضار، ما يقي من تصلب الشرايين، بحسب هيلث.

كما أن الرمان يقلل تراكم الدهون في الشرايين ويدعم وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهو ما ينعكس على صحة القلب والأوعية على المدى الطويل.

مضادات أكسدة قوية تحمي القلب

الرمان غني بمركبات مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والتانينات والأحماض الفينولية، وهي تساعد في حماية خلايا القلب والأوعية الدموية من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتقليل الالتهابات.

يحسن ضغط الدم

تناول مستخلص أو عصير الرمان مرتبط بانخفاض في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ما يقلل من عبء العمل على القلب ويحسن صحة الأوعية الدموية.

يحد من أكسدة الكوليسترول الضار

الرمان يساعد في منع أكسدة LDL (الكوليسترول الضار)، وهي خطوة مهمة في الوقاية من تصلّب الشرايين، أحد أهم عوامل الخطر لأمراض القلب.

يقلل من تطور لويحات الشرايين

مركبات الرمان تقلل من تراكم الدهون في الشرايين وتحدّ من تكون الخلايا الرغوية التي تسهم في تطور تصلب الشرايين.

يدعم تدفق الدم وصحة الأوعية الدموية

المركبات النشطة في الرمان تساعد في تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، ما يعزز تدفق الدم ويوسع الأوعية، وهذه آثار مفيدة لصحة القلب.