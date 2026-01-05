5 أطعمة تدعم صحة الكبد

الكبد من أهم أعضاء الجسم، إذ يلعب دورًا حيويًا في تنقية الدم وإزالة السموم وتنظيم عمليات الأيضن ومع تزايد العادات الغذائية غير الصحية وانتشار الأطعمة المصنعة والدهون الزائدة، أصبح الاهتمام بما نأكله أمرا ضروريًا للحفاظ على صحة الكبد ووظائفه الحيوية.

وبحسب هيلث، إليك بعض الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تدعم الكبد، تحميه من التلف، وتحسن قدرته على التخلص من السموم.

الخضروات الورقية

مثل السبانخ، الكرنب، والبروكلي.

تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في إزالة السموم من الكبد وحماية خلاياه من التلف.

الفواكه الغنية بالفيتامينات

مثل التوت، البرتقال، والجريب فروت.

غنية بفيتامين C والفلافونويد، ما يعزز قدرة الكبد على التخلص من السموم ويقلل الالتهابات.

الثوم

يحتوي على مركبات الكبريت التي تدعم إنتاج الإنزيمات الكبدية للمساعدة في التخلص من السموم.

يحسن أيضًا مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

الأفوكادو

غني بالدهون الصحية والأحماض الأمينية التي تدعم وظائف الكبد وتنقية الدم.

زيت الزيتون

يستخدم بكميات معتدلة لتعزيز تدفق الإنزيمات المسؤولة عن التخلص من السموم في الكبد.