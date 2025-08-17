6 نصائح فعالة لخفض الكوليسترول خلال 10 أيام

كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة سارة بيري نصائح ذهبية لخفض مستويات الكوليسترول في غضون 10 أيام.

ولكن حذرت من اتباع حميات غذائية قليلة الدسم بشكل صارم، والتركيز يجب أن يكون على نوعية الدهون وليس فقط على كميتها.

فبعض الدهون، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية، ضرورية لصحة الجسم والدماغ.

وأوضحت سارة أن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى مضاعفات قلبية، لكن استبدال الدهون الضارة بمصادر صحية يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بسرعة بنسبة 10%، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت إلى أن المكسرات والبذور تعد من أهم التعديلات الغذائية الموصى بها، إذ تساعد على دمج الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في النظام الغذائي، ما يقلل الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ.

وقالت: "بإضافة المكسرات إلى النظام الغذائي، يمكن خفض الكوليسترول بنسبة 5 إلى 10%، نتيجة استبدال الدهون غير الصحية بالدهون الصحية".

وحذرت بيري من الإفراط في استهلاك الدهون الحيوانية، خصوصا اللحوم الحمراء الغنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول، بينما دافعت عن منتجات الألبان المخمرة، مثل الجبن والزبادي، مؤكدة أنها لا تؤثر سلبا على مستويات الكوليسترول.

كما نصحت بتقليل الكربوهيدرات المكررة، مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والسكر، لأنها تتحول في الكبد إلى دهون ثلاثية إذا تم تناولها بكميات زائدة.

أما الكربوهيدرات الطبيعية من الحبوب الكاملة تعتبر مفيدة لصحة القلب وتسهم في التحكم بمستوى الكوليسترول.

وأيضا يجب التركيز على الدهون الصحية والحبوب الكاملة، مع تقليل الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة، هو المفتاح لتحسين مستويات الكوليسترول بسرعة وفعالية".

