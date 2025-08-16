يحتوي على مكون سحري.. مشروب يخفض ضغط الدم ويحمي من أمراض القلب

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة إكستر في المملكة المتحدة أن شرب عصير الشمندر قد يساعد كبار السن على خفض ضغط الدم لديهم .

كما أن عصير الشمندر غني بالنترات، وهو مركب يؤدي دورا رئيسيا في بعض وظائف الجسم، وقد ارتبط بانخفاض ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية السليمة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويعتقد الباحثون أن له آثار إيجابية على صحة القلب من خلال إحداث تغييرات في البكتيريا الموجودة في الفم.

وشملت الدراسة تناول المشاركين جرعات منتظمة من عصير الشمندر، وأظهرت الاختبارات انخفاض ملحوظ في بكتيريا الفم بريفوتيلا، وزيادة في نمو البكتيريا المعروفة بفوائدها الصحية، مثل النيسرية.

وكان لدى المشاركين الأكبر سنا أيضا متوسط ضغط دم أعلى في بداية الدراسة، والذي انخفض بعد تناول عصير البنجر الغني بالنترات، ولكن ليس بعد تناول مكمل الدواء الوهمي.

وأوضحت الدراسة أن الأطعمة الغنية بالنترات تغير ميكروبيوم الفم بطريقة قد تؤدي إلى تقليل الالتهاب فضلا عن خفض ضغط الدم لدى كبار السن.

وشملت الدراسة 39 بالغ تقل أعمارهم عن 30 و36 عاما في الستينيات والسبعينيات من العمر والذين قضوا أسبوعين في اختبار تركيبة كل مشروب.

وقد لوحظت تغييرات في ميكروبيوم الفم في كلتا الفئتين العمريتين، لكن ضغط الدم انخفض فقط بين المشاركين الأكبر سنا.

كما أن النظام الغذائي الغني بالنترات له فوائد صحية وأن كبار السن ينتجون كمية أقل من أكسيد النيتريك مع تقدمهم في السن.

كما أنهم يميلون إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي قد يرتبط بمضاعفات قلبية وعائية كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لذا فإن تشجيع كبار السن على تناول المزيد من الخضراوات الغنية بالنترات قد يعود بفوائد صحية كبيرة على المدى الطويل.

ويصل سعر رابطة البنجر من 5-8 جنيه، وفقا لموقع سوق العبور.

بدائل البنجر

السبانخ والجرجير واليانسون والكرفس والكرنب.

