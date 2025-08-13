إعلان

ما أسباب وعلاج تساقط الشعر؟

08:00 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

صورة تعبيرية

كشفت الدكتورة يلينا سيوراكشينا أخصائية التغذية والغدد الصماء الروسية أن تساقط الشعر يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة.

وقالت يلينا: "يجب أولا تحديد سبب تساقط الشعر أو الصلع بواسطة طبيب متخصص وليس بشكل ذاتي.

وتابعت"يمكن أن يأخذ تساقط الشعر أشكالا مختلفة، لكل منها أسبابه وخصائصه، لذا من المهم فهم هذه الأنواع لتحديد العلاج المناسب"، وفقا لموقع "pravda".

أما إذا كان الصلع منتشرا، فقد يكون نتيجة فقر الدم، نقص العناصر المعدنية، التوتر، أو عوامل وراثية. وهذه هي النقاط التي يجب على الأطباء اكتشافها.

وفي حال كان السبب مرتبطا بمستوى الهرمونات الذكرية، يجب إجراء المزيد من الفحوصات، وتشمل فحص مستويات هرمون التستوستيرون وهرمون ثنائي هيدروتستوستيرون، مع التركيز على معالجة الهرمونات بشكل دقيق.

وتنصح الطبيبة بعدم اللجوء للعلاج الذاتي وعدم إنفاق الأموال على الفيتامينات دون استشارة أخصائي، قائلة: "لا جدوى من إضاعة الوقت على بعض الفيتامينات التي تباع في الصيدليات، لأنها قد لا تكون ذات فائدة وقد تكلف الكثير. لذلك، من الأفضل إجراء الفحوصات، واستشارة طبيب متخصص لمعرفة السبب وتحديد طريقة العلاج المناسبة."

