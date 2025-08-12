"تصبيرة".. هل أكل بقايا الطعام البارد من الثلاجة آمن؟

كتب - محمود عبده:



في نمط الحياة السريع، أصبح الاحتفاظ ببقايا الطعام في الثلاجة وتناولها لاحقا أمرا شائعا وضروريا في كثير من المنازل، ويعرف عادة باسم "تصبيرة".



ومع ضيق الوقت، قد يفضل البعض تناول هذه البقايا مباشرة وهي باردة دون إعادة تسخينها، لكن يبقى السؤال الأهم: هل هذا آمن صحيا؟



بحسب توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، فإن حفظ الطعام في الثلاجة لا يوقف نمو البكتيريا تماما، بل يبطئه فقط، وهذا يعني أن الطعام البارد المحفوظ قد يظل يحتوي على بكتيريا ضارة، خاصة إذا لم يخزن أو يبرد بالشكل الصحيح.



متى يكون تناول الطعام البارد آمنا؟



تناول بقايا الطعام الباردة من الثلاجة قد يكون آمنا إذا تم الالتزام بالآتي:

- تم تبريد الطعام في غضون ساعتين بعد الطهي.

- تم حفظه في درجة حرارة 4 درجات مئوية أو أقل.

- لم تمض أكثر من 3 إلى 4 أيام على تخزينه.

- لم تظهر عليه علامات التلف مثل الرائحة الكريهة أو تغير اللون أو القوام.



لكن حتى مع استيفاء هذه الشروط، تبقى بعض أنواع الأطعمة أكثر عرضة للتلوث أو تسبب اضطرابات معوية عند تناولها دون تسخين.



أطعمة يجب الحذر منها عند تناولها باردة



وفقا لموقع الخدمات الصحية في إنجلترا "nhs"، أن بعض الأطعمة لا ينصح بتناولها مباشرة من الثلاجة دون تسخين، ومنها:

- الدواجن المطهية "الدجاج والديك الرومي": لأنها بيئة خصبة لنمو بكتيريا السالمونيلا والكلوستريديوم.

- الأرز المطبوخ: يمكن أن يحتوي على بكتيريا Bacillus cereus التي تنجو من الطهي وتتكاثر عند التخزين.

- البيض المطبوخ أو المأكولات التي تحتوي على البيض النيء أو غير المطبوخ جيدا.

- اللحوم الحمراء أو المفرومة المطهية.

