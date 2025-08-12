بـ10 جنيهات.. 4 توابل تضبط السكر والكوليسترول وتحمي قلبك

كتبت- نرمين ضيف الله:



في ظل تزايد الاعتماد على العلاجات الطبيعية وتغييرات نمط الحياة للوقاية من الأمراض، بدأ كثير من الخبراء في لفت الانتباه إلى ما تحتويه مطابخنا من كنوز غذائية بسيطة وفعالة.

تلعب بعض التوابل دورًا مهمًا في دعم الصحة العامة، خصوصًا في التحكم بمستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول الضار.



في هذا التقرير، نستعرض 4 توابل شائعة يمكنك العثور عليها "eatingwell".



القرفة

القرفة من أبرز التوابل التي تمتلك تأثيرًا إيجابيًا على مستوى السكر في الدم، حيث تساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين وتقليل الانخفاض المفاجئ في السكر بعد تناول الطعام.القرفة تساهم أيضًا في خفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.



الكركم

الكركم يحتوي على مركب الكركمين الفعّال، الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويساهم في تحسين حساسية الجسم للإنسولين.

استخدامه المنتظم قد يقلل من مقاومة الإنسولين ويساعد في التخفيف من مشاكل الكوليسترول المرتفع عبر تعزيز صحة الأوعية الدموية.



الزنجبيل

الزنجبيل غني بمواد فعالة مثل gingerol التي تُحسن حساسية الإنسولين وتساعد في التخفيف من مستويات السكر الصائم.

الزنجبيل يُساهم في تخفيض الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية، مما يدعم صحة القلب بشكل عام.



الحلبة

بذور الحلبة تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما يقلل من ارتفاع السكر بعد الطعام.

كما تُعرف بخصائصها التي تحفز عمل الإنسولين وتساعد في تحسين مستوى الكوليسترول في الدم لدى المصابين بمرض السكري أو ما قبل السكري.

يذكر أن كل التوابل المذكورة تتوافر في محال البقالة بكميات تبدأ من 10 جنيهات، حسب الوزن.

اقرأ أيضا:

من الباليه إلى قلب كريستيانو.. 16 معلومة قد لا تعرفها عن جورجينا

سرقة على الهواء مباشرة.. رد فعل غير متوقع من المراسلة "فيديو"

فرح أسطوري.. 16 صورة ومعلومات عن زوج البلوجر يومي

يسهل تجاهلها.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المرارة



علامة خفية على الأظافر تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة