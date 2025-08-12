5 فوائد مذهلة لشرب عصير المانجو.. مفاجأة

عصير المانجو من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، فهو لا يمنحك الانتعاش فحسب، بل يوفر مجموعة من الفوائد الصحية التي تعزز صحة الجسم.

وفقا لموقع "health"، إليك فوائد شرب عصير المانجو:

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي عصير المانجو على تركيز عالٍ من فيتامين C الذي يقوي المناعة، وفيتامين A الضروري لصحة العينين والبشرة، كما أنه مصدر جيد لفيتامين E، K، وفيتامينات B المتعددة.

يعزز المناعة

يساهم فيتامين C الموجود في عصير المانجو في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى والأمراض الشائعة مثل نزلات البرد.

ترطيب الجسم

كما أنه خيار ممتاز للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الطقس الحار، بفضل محتواه من الماء والعناصر الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي يتم فقدانها مع التعرق.

تحسين الهضم

بفضل احتوائه على إنزيمات مثل الأميليز والألياف الغذائية، يساعد عصير المانجو على تسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك، ما يحسن من صحة الأمعاء بشكل عام.

تعزيز صحة البشرة

فيتاميني A و C الموجودين فيه يعملان على إصلاح خلايا الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهرا أكثر نضارة وشبابا ويسهم في علاج مشكلات مثل حب الشباب.

