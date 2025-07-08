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6 أطعمة تعزز صحتك.. احرص على تناولها

09:00 ص الثلاثاء 08 يوليو 2025

تعبيرية

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للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، تؤدي التغذية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الأمر.

فيما يلي، إليك بعض الأطعمة التي ينصح بتضمينها في نظامك الغذائي، وفقا لموقع "Money Control".

التوت الأزرق

مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة العين، وتدعم الذاكرة، وتساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض.

الشمندر

يسهم تناوله في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ويساعد على خفض ضغط الدم، كما يوفر نترات نباتية تعزز إمداد الأكسجين الضروري للرؤية والأداء الإدراكي.

بذور اليقطين

توفر بذور اليقطين المغنيسيوم، الزنك، وأحماض أوميجا-3 النباتية، التي تدعم تنظيم سكر الدم، وتحسين الذاكرة، وتعزيز صحة شبكية العين.

السبانخ

يحتوي أيضا على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان أساسيان لتحسين حدة البصر، بالإضافة إلى ذلك، يزود الجسم بالمغنيسيوم وحمض الفوليك لدعم الذاكرة، وظائف القلب، وتنظيم ضغط الدم.

حليب الكركم

يمد حليب الكركم الجسم بالكركمين، الذي يعمل على مكافحة الالتهابات، موازنة سكر الدم، وحماية خلايا الدماغ والبصر من التدهور المرتبط بالعمر والإجهاد التأكسدي.

القرفة

تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، ما يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم، كما أنها تحسن الدورة الدموية في الدماغ والعينين.

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أطعمة مفيدة التوت الأزرق الشمندر
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