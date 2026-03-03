أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الرياض.

وأكدت الوزارة في بيان أن "تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض وبشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتي جنيف 1919 وفيينا 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح".

وشددت المملكة على أن "تكرار هذا السلوك الإيراني السافر، الذي يأتي على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران، سيدفع المنطقة المنطقة نحو مزيد من التصعيد".

وجددت السعودية "تأكيدها على حقها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

,وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية، أنها ستلغي جميع المواعيد القنصلية ليوم الثلاثاء بسبب هجوم على المنشأة، من قبل ما يشتبه أنها طائرات مسيرة إيرانية في وقت سابق صباح الثلاثاء.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق وقوع الهجوم، قائلة إنه تسبب في "حريق محدود وأضرار مادية طفيفة". وقال مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه لم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.