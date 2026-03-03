توجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لطالبات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، عقب تعرضهن لحادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابات وكسور متفرقة.



ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة كلٌّ من: الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور سعيد متولي، نائب مدير المستشفى لشؤون الإصابات، حيث شملت الجولة متابعة الحالة الصحية للطالبات والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهن.

واطمأنّ الدكتور المنشاوي على استقرار الحالة الصحية للطالبات، وشدد على التأكد من توفير الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لهن حتى تمام الشفاء.

كما أثنى على سرعة استجابة الأطقم الطبية، وما اتُّخذ من إجراءات فورية لإجراء الفحوصات وتقديم الإسعافات والتدخلات المناسبة وفقًا لكل حالة.

وأكد رئيس الجامعة، بروح أبوية، أن الطالبات بمثابة بناته، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لوضعهن الصحي، وتقديم كل سبل الرعاية حتى تعافيهن الكامل، داعيًا الله أن يمنّ عليهن بالسلامة والشفاء.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الطالبات سيحصلن على علاج كامل دون أي أعباء مالية، تحت مظلة التأمين الصحي الذي توفره جامعة أسيوط الأهلية، وذلك وفق البروتوكول المبرم بينها وبين مستشفيات جامعة أسيوط، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم رعاية طبية متكاملة للطالبات حتى عودتهن إلى الدراسة.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته مؤكدًا أن مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي يواصل أداء دوره الحيوي في استقبال الحالات الحرجة ومصابي الحوادث، مع الالتزام بتقديم خدمات طبية متخصصة بكفاءة عالية، خصوصًا في حوادث الطرق والإصابات البالغة، بما يضمن حصول المرضى على رعاية طبية متكاملة.