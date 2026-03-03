أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء أول جراحة متقدمة لتقويم عظام الوجه والفكين باستخدام تقنيات الجراحة الموجّهة بالكمبيوتر والطباعة ثلاثية الأبعاد، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في خطوة طبية غير مسبوقة داخل المجمع تعكس حجم التطور الذي تشهده الخدمات التخصصية الدقيقة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن التدخل الجراحي جاء بعد إعداد خطة علاجية شاملة اعتمدت على إجراء تخطيط افتراضي ثلاثي الأبعاد للحالة، باستخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي والتحليل الرقمي، بما أتاح دراسة تفاصيل الحالة بدقة متناهية.

وشملت الخطة تصميم وطباعة دلائل جراحية مخصصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي مكّن الفريق الطبي من محاكاة العملية جراحيًا قبل تنفيذها فعليًا، وتحديد مسارات القطع العظمي وزواياه بدقة عالية، بما أسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان الجراحي وتقليل نسب الخطأ البشري، فضلًا عن تحسين النتائج الوظيفية والتجميلية للمريض، وتقليص زمن التدخل الجراحي وتسريع فترات التعافي.

رئيس الهيئة: قفزة نوعية وترسيخ للتميز الإكلينيكي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والجراحة الموجّهة بالكمبيوتر داخل منشآت الهيئة يمثل نقلة نوعية حقيقية في مجال الجراحات المتقدمة، ويعكس التزام الهيئة بتوطين أحدث الممارسات الطبية العالمية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز مسار التميز الإكلينيكي داخل منشآت الهيئة، وتؤكد قدرة الكوادر الطبية المصرية على التعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة تضاهي المراكز الطبية العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة أن مجمع الإسماعيلية الطبي أصبح نموذجًا متكاملًا لتطبيق وتوطين التقنيات الطبية المتطورة، في ظل ما يشهده من تطوير مستمر في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الفرق الطبية وفق أحدث النظم والمعايير العلمية.

وأوضح أن المجمع بات قادرًا على تنفيذ تدخلات جراحية دقيقة ومعقدة باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة، ما يعزز مكانته كصرح طبي رائد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

تكلفة العملية

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أحمد السبكي أن التكلفة التقديرية لهذا النوع من الجراحات في القطاع الطبي الخاص قد تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز مساهمة المنتفع داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 482 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس مفهوم العدالة الصحية ويؤكد حرص الدولة على إتاحة أحدث التقنيات العلاجية للمواطنين دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

الفريق الطبي الذي أجرى العملية

وأُجريت الجراحة على يد فريق طبي متخصص ضم:

• د. هاني صبحي زقزوق، ود. إبراهيم يحيى الخولاني، استشاريي جراحة الوجه والفكين.

• د. محمود محمد منصور، ود. أحمد جمال حافظ، أخصائيي جراحة الوجه والفكين.

• د. نسمة عنان عبدالمحسن، ود. إسلام أشرف حافظ، ود. أحمد عبدالله سمرة، نواب جراحة الوجه والفكين.

كما شارك فريق التخدير بقيادة د. رضا أبوالمجد، استشاري التخدير، ود. أحمد عبدالعظيم، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق التمريض بمشاركة أ. سناء طه.

وجرى الإشراف على العملية من قبل د. عبدالغني فرج، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمجمع، ود. حسام سلامة، المدير الطبي، ود. أحمد خالد، مدير المجمع، لضمان تنفيذ التدخل وفق أعلى مستويات الدقة والجودة الطبية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يعكس التكامل الحقيقي بين التكنولوجيا المتقدمة والكوادر الطبية المؤهلة، ويجسد استراتيجية الهيئة في توطين التخصصات الدقيقة داخل منشآتها، بما يضمن استدامة التميز الجراحي وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمنتفعين، وترسيخ نموذج وطني رائد في تقديم خدمات صحية متطورة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.