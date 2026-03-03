إعلان

الحرس الثوري الإيراني يُعلن تدمير المبنى الرئيسي للقاعدة الأمريكية في البحرين


كتب- محمد أبو بكر:

06:30 ص 03/03/2026

صواريخ إيرانية تضرب قواعد أمريكية في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته نفذت هجومًا استهدف القاعدة الأمريكية في البحرين، وأسفر عن تدمير المبنى الرئيسي للقيادة وهيئة الأركان.

وقال: دمرنا المبنى الرئيسي للقيادة وهيئة الأركان بالقاعدة الأمريكية في البحرين بـ20 مسيرة و3 صواريخ.

وأضاف: هجومنا على القاعدة الجوية الأمريكية بالبحرين أدى إلى إضرام النيران في خزانات وقودها.

كان أعلن جيش الاحتلال، أنه تمكن من تدمير نحو نصف مخزون الصواريخ لدى إيران، مشيرًا إلى أن طهران كانت تصنع عشرات الصواريخ من نوع أرض – أرض شهريًا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، آفي دفرين: "خلال العملية دمرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى نظام إيران، ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي".

وأوضح أن النظام الإيراني كان يزيد من إنتاج الصواريخ بشكل منتظم، حيث كان ينتج العشرات شهريًا ويخطط لتصعيد الإنتاج ليصل إلى المئات، ما يمثل تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن هذه العملية تهدف إلى إضعاف القدرات الصاروخية لإيران ومنعها من الوصول إلى مستوى يمكنها من تهديد إسرائيل أو المنطقة.

القاعدة الأمريكية في البحرين تدمير القاعدة الأمريكية في البحرين إيران وأمريكا أمريكا حزب الله يقصف شمال إسرائيل حزب الله

