إعلان

"أرسلوا بارون".. هاشتاج يُطارد نجل ترامب للمشاركة في حرب إيران

كتب : مصطفى الشاعر

05:47 م 03/03/2026

بارون ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بينما تشتعل المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران، انطلقت جبهة أخرى داخل الولايات المتحدة؛ بطلها "بارون" النجل الأصغر للرئيس دونالد ترامب، الذي يُطارده الأمريكيون الآن بهاشتاج "أرسلوا بارون" لإجباره على المشاركة في حرب الشرق الأوسط.

"أرسلوا بارون" يتصدر إكس

تصدر هاشتاج #SendBarron منصة "إكس" عالميا، وسط موجة غضب عارمة تطالب بإرسال "بارون ترامب"، النجل الأصغر للرئيس الأمريكي، للمشاركة في النزاع العسكري المتصاعد بين واشنطن وطهران.

تضحية عائلية

طالب أمريكيون غاضبون إدارة ترامب بـ"تضحية شخصية" عبر إرسال ابنه صاحب الـ(19 عاما) إلى الشرق الأوسط، تزامنا مع الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران، مؤكدين ضرورة إثبات عائلة ترامب لـ"وطنيتها" بدلا من الاكتفاء بالشعارات.

خسائر بشرية وجدل طبي

يأتي ذلك بعد إعلان مسؤولين أمريكيين مقتل 3 جنود في الكويت خلال العمليات الجارية، ما أثار الانتقادات ضد ترامب الذي يقضي وقته في "ناديه الخاص" بينما تشتعل نذر الحرب العالمية الثالثة، بحسب تعبير نشطاء. ورغم المطالبات، يرى مراقبون أن "إعفاءً طبيًا" قد يحمي نجل الرئيس من الخدمة العسكرية.

سياق التصعيد

كان ترامب قد أعلن بدء ضربات ضد إيران لمنعها من امتلاك "سلاح نووي"، وهو ما ردت عليه طهران باستهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية، ليشتعل الموقف ميدانيا وإلكترونيا تحت شعار واحد: "أرسلوا بارون للجبهة".
هل يحمي "الطول الفارع" نجل ترامب من الحرب؟
رغم تصاعد المطالبات بتجنيده، كشف تقرير لصحيفة "آيريش ديلي ستار" الأيرلندية، أن بارون ترامب قد يُستبعد من الخدمة العسكرية لسبب غير متوقع وهو "طوله الفارع"؛ حيث يبلغ طوله حوالي 206 سم (6 أقدام و9 بوصات)، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به في الجيش الأمريكي (203 سم تقريبا).

أزمة المعدات العسكرية

أوضح التقرير، أن طول بارون "الزائد" يمنعه من العمل في تخصصات حيوية مثل المدرعات أو الدبابات أو الطائرات، لعدم مواءمة جسده مع المساحات الضيقة في تلك المعدات، مما يجعله "غير لائق طبيا" للخدمة الميدانية.


1

على خُطى والده: "نتوءات العظام"

أفادت الصحيفة الأيرلندية، بأنه في حال حصول بارون على "إعفاء طبي"، فلن يكون الأول في عائلته؛ حيث سبق لوالده دونالد ترامب التهرب من الخدمة العسكرية في حرب فيتنام بعد تشخيص طبي بوجود "نتوءات عظمية" في قدمه، وهو التشخيص الذي قيل حينها إنه كان "مجاملة" لوالده فريد ترامب.


تأتي هذه الجدلية المشتعلة في وقت يغلي فيه "الشرق الأوسط" على صفيح ساخن، وسط مخاوف دولية من تحول المناوشات الحالية إلى "مواجهة شاملة"، في حين يراقب الأمريكيون بقلق كيف ستُدير إدارة ترامب هذا الصراع المفتوح بعيدا عن "حروب الهاشتاجات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجل ترامب بارون ترامب دونالد ترامب أرسلوا بارون تجنيد بارون ترامب هجمات إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان