انطلقت فاعليات معرض "فرحة رمضان"، اليوم الثلاثاء، بكلية الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة، ليقدّم منصة متكاملة تجمع بين المنتجات الوطنية المتميزة وإبداعات طلاب الكلية، في إطار دعم الدور المجتمعي وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الصناعة.

ويستمر المعرض حتى الخميس 5 مارس، بمشاركة عدد من الشركات الرائدة، إلى جانب منتجات الخزف والصيني، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والتصميمية التي أبدعها طلاب الكلية، والتي تعكس مستوى التدريب العملي والمهاري الذي يتلقونه داخل أروقة الكلية.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور شريف حسن عبد السلام عميد كلية الفنون التطبيقية، وبإشراف الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور شريف حسن عبد السلام أن تنظيم معرض "فرحة رمضان"، يأتي في إطار حرص الكلية على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة للطلاب لعرض إنتاجهم في بيئة حقيقية تعزز من خبراتهم وتدعم قدراتهم التنافسية، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دائمًا لفتح آفاق جديدة أمام طلابها للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأوضحت الدكتورة مروة خفاجي أن المعرض يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف دعم منسوبي الجامعة والمجتمع المحيط من خلال توفير منتجات متنوعة بجودة متميزة وأسعار مناسبة، مؤكدة أن التعاون مع الشركات الوطنية يعكس توجه الكلية نحو تعميق الشراكات المجتمعية وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

ويُعد معرض "فرحة رمضان" فرصةً مميزة لمنتسبي الجامعة وزائريها للاستفادة من العروض المتنوعة في أجواء رمضانية تعكس روح المشاركة والدعم المتبادل.

اقرأ أيضًا:

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لصحة المواطنين

7 إرشادات علمية طبية لصيام مريض السكري لا تفوتها

وكالة الفضاء وهيئة الاستشعار من البعد تطلقان مسار تعاون استراتيجي