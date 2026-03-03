كشفت دراسة حديثة أن جفاف العين المتكرر قد يكون أكثر من مجرد إزعاج يومي، إذ قد يشير إلى احتمال الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية، قبل التشخيص الطبي بما يقارب ثلاث سنوات.

ما هي علامات جفاف العين؟

الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA Network Open، اعتمدت على بيانات 67,264 مريضا في تايوان تم تشخيصهم بأمراض مناعية ذاتية بين عامي 2008 و2021، ووجد الباحثون أن علامات جفاف العين ظهرت قبل تشخيص المرض المناعي بفترة زمنية ملحوظة.



وأظهرت النتائج أن مرض شوغرن، المعروف باستهدافه الغدد الدمعية واللعابية، سجل أعلى نسبة من الحالات، حيث تجاوزت 80% من المرضى ظهور جفاف العين قبل التشخيص، وفقا لموقع Medical Xpress.

لكن الظاهرة لم تقتصر على شوغرن، إذ سجلت 9 أمراض مناعية أخرى نسبا تتراوح بين 23% و39.3%، كان التهاب المفاصل الروماتويدي في المرتبة الثانية، بينما جاء داء كرون عند أدنى النسب.

ما هي الأمراض المرتبطة بجفاف العين؟

ويرى الباحثون أن جفاف العين يمثل "نافذة زمنية" مهمة للأطباء لإجراء تقييمات مبكرة، قد تسمح بوضع خطة علاجية قبل تفاقم الأعراض، ما يسهم في حماية الرؤية وتحسين جودة حياة المرضى.

أوضحت الدراسة أن احتمالات الإصابة بجفاف العين تختلف باختلاف نوع المرض المناعي، إذ بلغت نسبته لدى مرضى الذئبة الحمراء 38%، وفي التصلب الجهازي 34.6%. كما كانت النساء أكثر عرضة للإصابة عبر جميع الأمراض محل الدراسة مقارنة بالرجال.

ويشير الباحثون إلى أن جفاف العين المرتبط بالمناعة الذاتية غالبا ما يكون أشد من الحالات العادية، ويصاحبه التهاب مزمن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب القرنية أو تقرحاتها، ما يهدد البصر بشكل دائم إذا لم يعالج.

وأكدت الدراسة على أهمية زيادة الوعي بجفاف العين كعرض مبكر محتمل، إذ يمكن أن يدفع المرضى لطلب تقييم طبي مبكر، مما يسهم في اكتشاف الأمراض المناعية في مراحلها الأولى، أو على الأقل وضع خطة علاجية مناسبة لجفاف العين نفسه لتقليل المضاعفات وتحسين جودة الحياة.

وتظر النتائج ضرورة الاهتمام بالأعراض الصغيرة أحيانا، إذ قد تكون مؤشرا مبكرا لأمراض المناعة الذاتية قبل ظهور الصورة السريرية الكاملة.

