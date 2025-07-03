لا تتوقعها.. النوم بهذه الطريقة قد يساعد على منع نمو السرطان

كتب – سيد متولي

جميعنا نعلم أهمية النوم لصحتنا، فبينما تستريح أجسامنا، يقوم دماغنا خلال تلك الفترة ببعض الأنشطة الأساسية، مثل تقوية الذاكرة، وإصلاح الخلايا، واستعادة الطاقة، وغيرها الكثي،. وبينما يتفق الجميع على طريقة نومهم، يعتقد الأطباء أن النوم في ظلام دامس (مع وجود مصدر ضوء قريب لتجنب الحوادث) مفيد للغاية للصحة، ولكن ما هي الحيلة لاختبار ذلك؟ إذا رأيت راحة يدك في الظلام، فهذا يعني أن غرفتك لا تزال شديدة السطوع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للظلام أن يؤثر إيجابًا على العمليات الطبيعية في جسمك، بما في ذلك نمو خلاياك وإصلاحها، ولكن، ليس هذا كل شيء، هل تعلم أن النوم في ظلام دامس يمنع أيضًا نمو السرطان؟ إليك الطريقة.

أهمية النوم في الظلام

تتبع أجسامنا دورة طبيعية مدتها 24 ساعة تسمى الإيقاع اليومي، تتحكم هذه الساعة الداخلية بالعديد من الوظائف، مثل الشعور باليقظة أو النعاس، وإفراز الهرمونات، وإصلاح الخلايا، بينما الضوء هو الإشارة الرئيسية التي تُنبه دماغنا عندما يحين وقت الاستيقاظ أو النوم، بحسب تايمز أوف إنديا.

عندما تنام في غرفة بها أضواء أو حتى كميات صغيرة من الضوء (حتى من الخارج)، فقد يؤدي ذلك إلى إرباك عقلك، ويؤدي هذا إلى تعطيل إيقاعك اليومي ويؤثر على إنتاج الهرمونات المهمة مثل الميلاتونين.

أهمية الميلاتونين

يُطلق على الميلاتونين غالبًا اسم "هرمون النوم" لأنه يُساعد على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، تُنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ، خاصةً أثناء الليل عند حلول الظلام، لا يُساعد الميلاتونين على النوم فحسب، بل يمتلك أيضًا خصائص مضادة للأكسدة قوية.

تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من التلف الناتج عن جزيئات ضارة تُسمى الجذور الحرة، قد تُسبب هذه الجذور طفرات في الحمض النووي، ما قد يؤدي إلى السرطان.

يساعد الميلاتونين على تحييد هذه الجذور الحرة، ويدعم جهاز المناعة في مكافحة نمو الخلايا غير الطبيعي.

كيف يقلل الظلام من خطر الإصابة بالسرطان

يُقلل التعرض للضوء أثناء النوم من إنتاج الميلاتونين، ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء ليلاً، مثل عمال المناوبات أو من ينامون والأنوار مضاءة، لديهم مستويات ميلاتونين أقل، هذا الانخفاض قد يُضعف مناعة الجسم الطبيعية ضد السرطان.

وصنّفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) العمل بنظام المناوبات الذي يُسبب اضطرابًا في الساعة البيولوجية كمسبب محتمل للسرطان، هذا يعني أن تعطيل دورة النوم الطبيعية بالسهر ليلًا أو النوم مع وجود ضوء قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

ماذا يقول العلم؟

تدعم العديد من الدراسات البحثية فكرة أن النوم في الظلام الدامس قد يساعد في منع نمو السرطان: أظهرت دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة Cancer Causes & Control ، أن النساء اللاتي ينمن في غرف معرضة للضوء كان لديهن خطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بأولئك اللاتي ينمن في ظلام دامس.

وتوصلت دراسة من جامعة تكساس إلى أن الميلاتونين يمكن أن يبطئ نمو الخلايا السرطانية في التجارب المعملية، وخاصة خلايا سرطان الثدي والقولون.

وتوصلت دراسة أخرى نشرت في مجلة Chronobiology International ، إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الميلاتونين في الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بمرور الوقت.

نصائح للنوم في الظلام لتحسين بيئة نومك ومساعدة جسمك على إنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي، جرب ما يلي:

استخدم ستائر معتمة: تعمل هذه الستائر على حجب أضواء الشوارع الخارجية أو ضوء الشمس عن دخول غرفتك.

إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية: قم بإيقاف تشغيل أو تغطية شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات، لأنها تصدر ضوءًا أزرقًا يمنع إنتاج الميلاتونين.

استخدم قناع النوم: إذا لم تكن الستائر المعتمة خيارًا، فيمكن لقناع العين المريح أن يساعد في حجب الضوء.

تجنب الأضواء الليلية: حتى الأضواء الليلية الصغيرة يمكن أن تقلل من إنتاج الميلاتونين.

حافظ على غرفة نومك مظلمة أثناء القيلولة: إذا كنت تغفو أثناء النهار، فحاول الراحة في غرفة مظلمة للحفاظ على إيقاعك اليومي.

فوائد أخرى للنوم في الظلام

بالإضافة إلى الوقاية من السرطان، فإن النوم في الظلام الدامس له فوائد صحية أخرى عديدة:

جودة نوم أفضل: يساعدك الظلام على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمًا لفترة أطول.

تحسين الحالة المزاجية: النوم الجيد يقلل من التوتر ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

نظام مناعي أقوى: النوم الجيد يدعم قدرة جسمك على مكافحة العدوى.

الهرمونات المتوازنة: يساعد الظلام على تنظيم الهرمونات المرتبطة بالشهية والنمو والتوتر.

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