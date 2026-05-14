البورصة توافق على قيد شركتى "سيد" والنصر لصناعة الكيماويات

كتب : ميريت نادي

05:17 م 14/05/2026

أعلنت البورصة المصرية موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لشركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالسوق الرئيسي، في خطوة تعكس استمرار جهود تنشيط سوق الطروحات وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية

وأوضحت البورصة في إفصاح صادر اليوم، أن الشركتين هما النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، برأسمال مصدر يبلغ 630 مليون جنيه، موزعًا على 63 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في 5 إصدارات، على أن تُدرج أسهم الشركة بقطاع "الموارد الأساسية" اعتبارًا من يوم الأحد 17 مايو 2026.

شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)

كما شمل القرار قيد تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، برأسمال مصدر قدره 400 مليون جنيه، موزعًا على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في 11 إصدارًا، على أن تُدرج أسهم الشركة بقطاع “الرعاية الصحية والأدوية” اعتبارًا من الأربعاء 20 مايو 2026.

ضوابط القيد المؤقت

وأكدت البورصة ضرورة التزام الشركتين باستيفاء جميع بنود قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للضوابط المعمول بها، مع التقدم لتنفيذ الطرح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأضافت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركتين خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن القيد المؤقت يعد كأن لم يكن حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء شروط القيد خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مدها بموافقة الهيئة بناءً على مبررات وخطة زمنية تقدمها الشركات.

وشددت البورصة على التزام الشركتين بكافة قواعد القيد خلال فترة القيد المؤقت، مع التزام المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 10% فأكثر بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من أسهمهم، وبحد أدنى 25% من رأس المال لمدة لا تقل عن 24 شهرًا، مع تطبيق القواعد ذاتها على زيادات رأس المال، باستثناء الأسهم المجانية.

وأكدت لجنة القيد ضرورة استيفاء جميع المستندات والمتطلبات اللازمة قبل بدء التداول على أسهم الشركتين.

القيد المؤقت البورصة المصرية الطروحات الحكومية

