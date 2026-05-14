أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 سيتم إعدادها وفق معايير ومواصفات فنية دقيقة، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى بامتحان سهل أو صعب.

وقال وزير التعليم، خلال لقائه صحفي ملف التعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن إعداد امتحانات الثانوية العامة يتم وفق أسس علمية وفنية مدروسة، بما يضمن تحقيق التوازن في مستوى الأسئلة وقياس قدرات الطلاب بشكل دقيق.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال نظام الامتحانات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب داخل اللجان.

وزير التعليم: "لا شكاوى جماعية في الثانوية العامة 2026"

وأوضح محمد عبداللطيف، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 لن تشهد شكاوى جماعية من الطلاب، مؤكدًا أن الأسئلة ستراعي الفروق الفردية ومستويات التحصيل المختلفة.

وأشار إلى أن الامتحانات تتضمن أسئلة متنوعة تشمل المستويات البسيطة والمتوسطة والعليا، بما يحقق تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا لمهارات الطلاب.

التعليم: "تنوع الأسئلة يضمن جودة التقييم"

وأكد وزير التربية والتعليم أن تنوع مستويات الأسئلة يهدف إلى ضمان جودة التقييم وتحقيق الموضوعية في النتائج، مع قياس قدرات الطلاب بصورة عادلة ومتوازنة.