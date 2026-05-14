إعلان

التعليم: أسئلة الثانوية العامة موزعة على مستويات معرفية متنوعة

كتب : أحمد الجندي

05:10 م 14/05/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 سيتم إعدادها وفق معايير ومواصفات فنية دقيقة، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى بامتحان سهل أو صعب.

وقال وزير التعليم، خلال لقائه صحفي ملف التعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن إعداد امتحانات الثانوية العامة يتم وفق أسس علمية وفنية مدروسة، بما يضمن تحقيق التوازن في مستوى الأسئلة وقياس قدرات الطلاب بشكل دقيق.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال نظام الامتحانات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب داخل اللجان.

وزير التعليم: "لا شكاوى جماعية في الثانوية العامة 2026"

وأوضح محمد عبداللطيف، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 لن تشهد شكاوى جماعية من الطلاب، مؤكدًا أن الأسئلة ستراعي الفروق الفردية ومستويات التحصيل المختلفة.

وأشار إلى أن الامتحانات تتضمن أسئلة متنوعة تشمل المستويات البسيطة والمتوسطة والعليا، بما يحقق تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا لمهارات الطلاب.

التعليم: "تنوع الأسئلة يضمن جودة التقييم"

وأكد وزير التربية والتعليم أن تنوع مستويات الأسئلة يهدف إلى ضمان جودة التقييم وتحقيق الموضوعية في النتائج، مع قياس قدرات الطلاب بصورة عادلة ومتوازنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم إمتحانات الثانوية العامة محمد عبد اللطيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
رياضة محلية

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
وزير التعليم: سأزور أي لجنة يثار حولها غش أو وجود "ولاد أكابر"
مدارس

وزير التعليم: سأزور أي لجنة يثار حولها غش أو وجود "ولاد أكابر"
صفقات أسلحة صينية سرية إلى إيران عبر دول وسيطة.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
شئون عربية و دولية

صفقات أسلحة صينية سرية إلى إيران عبر دول وسيطة.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
مصدر من الأهلي: مفاجأة عبد الحفيظ لـ بن شرقي برقم خرافي
رياضة محلية

مصدر من الأهلي: مفاجأة عبد الحفيظ لـ بن شرقي برقم خرافي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان