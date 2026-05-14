وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن الإدارة الهندسية بها شكلت لجنة لمعاينة المسجد، وانتهت إلى أن حالته الإنشائية تشكل خطرًا على أرواح رواده، بما يوجب إحلاله كليًا.

وأشارت وزارة الأوقاف، أنه تم غلق المسجد بتاريخ ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٥، حرصًا على أرواح الأهالي الكرام في المنطقة؛ علمًا بأن المسجد مدرج بالفعل ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر لأبناء حي عين شمس الكرام ولكل المتابعين لاهتمامهم بعمارة المسجد وحرصهم على فتح أبوابه من جديد لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأهابت وزارة الأوقاف، بأهالي منطقة عين شمس استقاء المعلومات من مصادرها، والتثبّت منها قبل نشرها حرصًا على تحقيق رسالة المسجد في حياتنا كما أرادها ديننا الحنيف.