أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتصدى بكل حسم لمحاولات الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على عدم السماح بتكرار أي وقائع إخلال بسير الامتحانات داخل اللجان.

محمد عبداللطيف: "لن نسمح بتكرار وقائع الغش"

قال وزير التعليم إن الوزارة تتابع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بصورة دقيقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان خروج الامتحانات بشكل منضبط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد أن التعامل مع أي محاولات غش أو تجاوزات داخل اللجان سيكون حاسمًا وفوريًا.

وزير التعليم: "لو سمعت إن في لجنة فيها ولاد أكابر هزورها بنفسي"

أضاف محمد عبداللطيف: "لو سمعت إن في لجنة فيها ولاد أكابر هزورها بنفسي"، في إشارة إلى رفض الوزارة الكامل لأي مجاملات أو استثناءات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وشدد الوزير على أن جميع الطلاب سيخضعون لنفس القواعد والإجراءات داخل اللجان، دون تمييز أو استثناء.

التعليم: "إجراءات مشددة لضبط الامتحانات"

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة وضعت خطة رقابية وتنظيمية مشددة لمتابعة اللجان الامتحانية، ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية لجميع الطلاب.