4 أنواع شاي تعزز صحة البشرة.. تناولها

يبحث الكثيرون عن حلول لمقاومة علامات الشيخوخة واستعادة نضارة البشرة، وهناك بعض أنواع الشاي الطبيعية كنوزا مخفية تعزز شباب البشرة وتحمي الكولاجين، وهو البروتين الأساسي لمرونة الجلد، نوضحها لكم وفقا لموقع "City".

الشاي الأبيض

يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، لا سيما الكاتيكين، التي تحمي البشرة من الجذور الحرة المسببة للشيخوخة، كما يمتلك القدرة على تثبيط الإنزيمات التي تُفكك الكولاجين، ما يساعد على تقليل التجاعيد وزيادة مرونة البشرة.

شاي الكركديه

غنيًا بـأحماض ألفا هيدروكسي التي تُقشر الخلايا الميتة بلطف وتُحفز تجديد البشرة، بالإضافة إلى ذلك، يُحفز حمض إنتاج حمض الهيالورونيك والكولاجين، وهو غني بـفيتامين C، العنصر الأساسي لبناء الكولاجين.

شاي البابونج

يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات والمُجددة للبشرة، فهو يساعد على تهدئة الاحمرار وتقليل ظهور الندوب، كما يعزز تجديد خلايا البشرة ليمنحها مظهرًا صحيًا.

شاي الماتشا

يحتوي أيضا على كميات عالية من كاتيكينات التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي، فضلا عن، تقليل ظهور التجاعيد.وتحسين مظهر البشرة.

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