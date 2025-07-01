9 فواكه تطرد السموم من الكبد والكلى.. اجعلها روتينك اليومي

تعرف الفواكه بأنها من أكثر الأطعمة الطبيعية التي تُضفي جمالًا على المائدة، لكن خلف ألوانها الزاهية ومذاقها الحلو، تكمن فوائد صحية مذهلة، خاصة في دعم وظائف الكبد والكلى، وهما من أهم أعضاء الجسم المسؤولة عن تنقية السموم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Times of India، فإن دمج بعض أنواع الفاكهة في النظام الغذائي اليومي قد يعزز قدرة الجسم على التخلص من المواد الضارة، ويساهم في حماية الأعضاء الحيوية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما يلي:

1- التوت الأزرق

يلقب بـ"الفاكهة الخارقة" نظرا لغناه بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تقلل من تليف الكبد وتحميه من الإجهاد التأكسدي، كما يقلل التوت الأزرق من التهابات الكلى ويبطئ من تدهور وظائفها مع التقدم في العمر.

2- العنب

العنب لا سيما الغني بمركب ريسفيراترول وفيتامين C، يعزز تجديد خلايا الكبد ويُسهم في تنقية الدم، كما يحمي الكلى من التأكسد الضار.

3- البابايا

تعد البابايا من أفضل الفواكه للهضم، إذ تحتوي على إنزيم "الباباين" ومركبات الفلافونويد التي تُساعد الكبد على التخلص من المواد السامة، كما أن خصائصها المدرة للبول تُعزز من عمل الكلى في تصفية الجسم.

4- العنب الأحمر

غني بالريسفيراترول والبوتاسيوم، مما يمنح الكبد دعما قويا ضد الالتهاب، ويساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد، ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

5- الرمان

عصير الرمان يُقلل من تلف الكلى لدى مرضى الغسيل الكلوي، كما أن البوليفينولات التي يحتويها تقلل من التهاب الكبد وتُساعد في الحد من تراكم الدهون فيه.

6- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الغلوتاثيون، وهو مركب أساسي لإزالة السموم من الكبد، كما يعزز إنتاج إنزيمات التنقية، ويدعم أيضا الكلى بفضل محتواه الغني بالبوتاسيوم، ما يحافظ على توازن الكهارل وضغط الدم.

7- الليمون

شرب الماء بالليمون، خاصة في الصباح، يعزز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، ويساعد على إذابة السموم، كما أن حمض الستريك يساعد على الوقاية من حصوات الكلى عن طريق رفع نسبة السترات في البول.

8- التفاح

غني بالبكتين، الذي يساعد على ربط السموم والمعادن الثقيلة في الجهاز الهضمي وتقليل العبء عن الكبد، كما يعد خيارا ممتازا لمن يعانون من مشكلات في الكلى نظرا لانخفاض نسبة البوتاسيوم فيه.

9- البطيخ

فاكهة صيفية مرطبة وغنية بحمض السيترولين، الذي يُسهم في تصفية الأمونيا من الكبد، كما يعزز البطيخ تدفق البول، ما يساعد الكلى في التخلص من السموم دون أن يجهدها.

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