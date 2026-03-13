الكلى عضو حيوي يقوم بوظائف لا غنى عنها في الجسم، من تصفية الدم وإزالة السموم والفضلات إلى تنظيم ضغط الدم وإنتاج هرمونات مهمة لصحة العظام وتكوين الدم.

ووفقا لصحيفة Izvestia، أشارت الدكتورة أولغا كوزينا، أخصائية أمراض المسالك البولية، إلى أن أمراض الكلى المزمنة غالبا ما تتطور تدريجيا، وغالبا ما تكون مصاحبة لأمراض أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثير بعض الأدوية طويلة المدى مثل مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

ما هي علامات تراجع وظائف الكلى؟

قد يعاني الشخص من أعراض غير محددة مثل التعب المستمر، جفاف الجلد، أو ارتفاع بسيط في ضغط الدم، وغالبا ما تنسب هذه الأعراض إلى الإجهاد أو التقدم في العمر، ما يجعل التشخيص المبكر صعبا دون إجراء فحوصات دورية.

كيف تكشف الفحوصات المبكرة مشاكل الكلى؟

تشمل الفحوصات البسيطة التي تساعد على اكتشاف المرض في مراحله المبكرة: فحص الدم لقياس الكرياتينين، فحص بروتين البول، والتصوير بالموجات فوق الصوتية.

وهذه الإجراءات ضرورية خصوصا للأشخاص المصابين بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو لديهم استعداد وراثي.

ما الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الكلى؟

-الحد من تناول الملح.

-الإقلاع عن التدخين.

-شرب كميات كافية من الماء يوميا.

-استخدام مسكنات الألم والمكملات الغذائية بحذر.



متى يحتاج الشخص إلى غسيل أو زراعة كلى؟

وفي حالات اختلال وظائف الكلى بشكل كبير، قد يصبح غسيل الكلى أو زراعة الكلى ضرورة للحفاظ على الحياة، مما يؤكد أهمية التشخيص المبكر والوقاية للحفاظ على الكلى لسنوات طويلة.

