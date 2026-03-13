يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الحساسية الموسمية، ما يسبب عطسا متكررا وانزعاجا يوميا، لكن دراسة يابانية حديثة كشفت عن قدرة غير متوقعة لشاي الماتشا الأخضر في تقليل نوبات العطس المرتبطة بحساسية الأنف، ما يفتح الباب أمام علاجات طبيعية مساعدة إلى جانب الأدوية التقليدية.

وفقا لموقع Medical Express، الماتشا هو مسحوق أخضر زاهي يتم تحضيره من أوراق الشاي الأخضر المزروعة خصيصا، ويستخدم في تحضير المشروبات ويضاف كنكهة في العديد من الأطعمة. ويعرف الماتشا بغناه بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، وفوائده الصحية التي تشمل تحسين وظائف القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.

كيف يساعد الماتشا في تقليل أعراض العطس؟

قاد البروفيسور أوسامو كامينوما، من معهد أبحاث البيولوجيا الإشعاعية والطب بجامعة هيروشيما، فريقا علميا لدراسة تأثير الماتشا على التهاب الأنف التحسسي المعروف بـ "حمى القش".

وأوضح: "أظهرت الدراسات البشرية أن الشاي الأخضر قد يخفف الأعراض، لكن الآلية كانت غير واضحة حتى الآن".

ما هي نتائج التجربة على الفئران؟

استخدم الباحثون فئرانا معدلة وراثيا لإظهار أعراض الحمى، وأعطوها شاي الماتشا 2-3 مرات أسبوعيا لأكثر من خمسة أسابيع، مع جرعة إضافية قبل التعرض لمسببات الحساسية بنصف ساعة.

وكانت النتيجة انخفاضا كبيرا في نوبات العطس، دون التأثير على المؤشرات المناعية التقليدية المسؤولة عادة عن إطلاق الهيستامين والالتهابات.

كيف يقلل الماتشا العطس دون التأثير على جهاز المناعة؟

يوضح كامينوما: "الماتشا قلل العطس عن طريق قمع تنشيط الخلايا العصبية في جذع الدماغ المسؤولة عن منعكس العطس، وليس عبر التأثير على الجهاز المناعي بشكل مباشر".

ما دور جين c-Fos في الدراسة؟

فحص الفريق نشاط جين c-Fos المسؤول عن الاستجابة العصبية للمحفزات مثل مسببات الحساسية، ووجدوا أن الماتشا أعاد مستويات الجين تقريبا إلى طبيعتها، حتى عند التعرض للمحفزات.

هل سيتم اختبار النتائج على البشر؟

يخطط الباحثون الآن لاختبار هذه النتائج على البشر، بهدف توفير خيار غذائي طبيعي وفعال لدعم المرضى الذين يعانون من حساسية الأنف الموسمية، إلى جانب العلاجات التقليدية.

