إعلان

انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بملاكي بالقاهرة الجديدة

كتب : مصراوي

11:19 ص 13/03/2026

انقلاب أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 3 أشخاص في تصادم أتوبيس نقل جماعي مع سيارة ملاكي خلف أكاديمية الشرطة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين خلف الأكاديمية تحديدا للقادم من شارع التسعين الشمالي في اتجاه الطريق الدائري بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة.

تبين بالفحص والمعاينة وقوع اصطدام عنيف أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الطريق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري أكاديمية الشرطة القاهرة الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"
شئون عربية و دولية

ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"
كامل الوزير: لا زيادة في تذاكر المترو والقطارات رغم ارتفاع الوقود
أخبار مصر

كامل الوزير: لا زيادة في تذاكر المترو والقطارات رغم ارتفاع الوقود
وزير الدفاع البريطاني يربط بين "بوتين" والتكتيكات العسكرية الإيرانية..
شئون عربية و دولية

وزير الدفاع البريطاني يربط بين "بوتين" والتكتيكات العسكرية الإيرانية..
الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
أخبار مصر

الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"