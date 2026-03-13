أصيب 3 أشخاص في تصادم أتوبيس نقل جماعي مع سيارة ملاكي خلف أكاديمية الشرطة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين خلف الأكاديمية تحديدا للقادم من شارع التسعين الشمالي في اتجاه الطريق الدائري بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة.

تبين بالفحص والمعاينة وقوع اصطدام عنيف أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الطريق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج.

