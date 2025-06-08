عشبة تقوي الذاكرة والمناعة وتحمي من الالتهابات

عشبة "الروزماري" أو إكليل الجبل هي كنز من الفوائد الصحية، وإلى جانب رائحتها الزكية، تشتهر بقدرتها على خفض الالتهابات وتعزيز وظائف المناعة وتحسين صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر.

كما أن زيت "روزماري" قد يكافح مرض الزهايمر ويساعد على صفاء الذهن، وتحسين الذاكرة والتركيز، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

الروزماري والدماغ

تحفز عشبة الروزماري الدورة الدموية، بما في تدفق الدم إلى الدماغ، ما يُساعد على توصيل المزيد من الأكسجين والمغذيات، ويُحسّن صفاء الذهن.

كما توفر هذه العشبة خصائص مهدئة؛ إذ تشير بعض الدراسات إلى أن رائحتها تقلل من القلق وتُحسّن النوم. كما أن انخفاض التوتر يعني تركيزاً أفضل وحفظاً أفضل للذاكرة.

الروزماري والذاكرة

تحتوي عشبة "روزماري" تحتوي على مركبات تتفاعل مع النواقل العصبية في الدماغ. أحد هذه المركبات، وهو 1,8-سينول، يساعد على منع تحلل الأستيل كولين، وهي مادة كيميائية دماغية ضرورية للتعلم والذاكرة.

ومن خلال الحفاظ على الأستيل كولين، تساعد "روزماري" في دعم الأداء الإدراكي، خاصةً مع تقدمنا ​​في العمر، بحسب ورقة بحثية من جامعة كينغستون نشرها "ذا كونفيرسيشن".

هناك ميزة أخرى؛ فإكليل الجبل غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، هو عامل رئيسي في التدهور المعرفي.

حماية الدماغ من التلف

وتحتوي العشبة أيضاً على حمض الكارنوسيك، وهو عامل مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، وخاصةً من أنواع التلف المرتبطة بمرض الزهايمر.

وفي مطلع العام الحالي، طوّر الباحثون نسخة مستقرة من حمض الكارنوسيك تُسمى diAcCA. في دراسات ما قبل سريرية واعدة.

وقد حسّن هذا المركب الذاكرة، وعزز عدد المشابك العصبية (الوصلات بين خلايا الدماغ)، وخفّض البروتينات الضارة المرتبطة بمرض الزهايمر مثل أميلويد بيتا وتاو.

والمثير للاهتمام بشكل خاص هو أن مركب diAcCA ينشط فقط في مناطق الدماغ الملتهبة، ما قد يقلل من الآثار الجانبية.

كما يعتقد الباحثون أيضاً أن مركب diAcCA يمكن أن يساعد في علاج حالات التهابية أخرى، مثل السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض باركنسون.

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