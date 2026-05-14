بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، مع الدكتور محمود العناني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني، ورئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاقتصادية بالمحافظة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور العناني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة مجموعة من المشروعات المقترحة في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الداجني واستصلاح الأراضي، إلى جانب مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم القطاع الصحي، وتوفير فرص عمل للشباب.

دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد محافظ المنيا حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات الجادة، بما يعزز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل حقيقية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأضاف أن المنيا تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الواعدة، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، مؤكدًا اهتمام المحافظة بالمشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة مشروعات دعم المرأة والشباب والرعاية الصحية.

العناني: مشروعات جديدة قريبًا لخدمة أهالي المنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمود العناني أنه سيتم اختيار مواقع تنفيذ المشروعات بعناية لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستفادة وخدمة الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المحافظة.

وأضاف أنه سيتم يوم 18 مايو الجاري تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بالمنيا، وهي أول مدرسة زراعية في مصر تحصل على اعتماد دولي ألماني، ما يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني الزراعي وتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

كما أعلن عن افتتاح مركز للتوعية والكشف المبكر وعلاج أورام السيدات قريبًا، لتقديم خدمات طبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، دعمًا للمنظومة الصحية بالمحافظة، إلى جانب افتتاح مشغل لإنتاج الكليم اليدوي، بهدف الحفاظ على الحرف التراثية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل ودخل مستدام للأسر.