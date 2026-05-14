إعلان

محافظ المنيا يبحث مع مؤسسة العناني تعزيز التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية

كتب : جمال محمد

08:38 م 14/05/2026 تعديل في 08:41 م

محافظ المنيا اللواء عماد كدواني مع الدكتور محمود ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، مع الدكتور محمود العناني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني، ورئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاقتصادية بالمحافظة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور العناني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة مجموعة من المشروعات المقترحة في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الداجني واستصلاح الأراضي، إلى جانب مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم القطاع الصحي، وتوفير فرص عمل للشباب.

دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد محافظ المنيا حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات الجادة، بما يعزز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل حقيقية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأضاف أن المنيا تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الواعدة، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، مؤكدًا اهتمام المحافظة بالمشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة مشروعات دعم المرأة والشباب والرعاية الصحية.

العناني: مشروعات جديدة قريبًا لخدمة أهالي المنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمود العناني أنه سيتم اختيار مواقع تنفيذ المشروعات بعناية لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستفادة وخدمة الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المحافظة.

وأضاف أنه سيتم يوم 18 مايو الجاري تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بالمنيا، وهي أول مدرسة زراعية في مصر تحصل على اعتماد دولي ألماني، ما يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني الزراعي وتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

كما أعلن عن افتتاح مركز للتوعية والكشف المبكر وعلاج أورام السيدات قريبًا، لتقديم خدمات طبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، دعمًا للمنظومة الصحية بالمحافظة، إلى جانب افتتاح مشغل لإنتاج الكليم اليدوي، بهدف الحفاظ على الحرف التراثية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل ودخل مستدام للأسر.

11111111

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا مؤسسة العناني مشروعات تنموية التنمية المستدامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
زووم

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
شئون عربية و دولية

بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
رياضة محلية

رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية