نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي، أن إسرائيل ترفع حالة التأهب إلى الذروة، استعدادا لاحتمال تجدد الحرب على إيران بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصين.

وقال المصدر الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد هجوميا ودفاعيا لاحتمال استئناف حرب إيران فورا.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب باحتمال أن يأمر ترامب بتنفيذ ضربات داخل إيران.

وأوضحت البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تتجهز لسيناريوالعودة للحرب والاستعداد لرد إيران المحتمل.