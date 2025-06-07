بعد إصابة الفنانة راندا حافظ.. احذر أعراض خطيرة للانسداد الرئوي

‎عانت الفنانة راندا حافظ من الإصابة بجلطة مفاجئة في الرئة، وذلك بعد وضع مولودها الأول.

وعانت راندا، التي تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة، من انسداد الشريان الرئوي الذي يزود الرئتين بالدم، بسبب تكوّن جلطة تمنع وصول الأكسجين إلى أنسجة الرئتين، فما أسباب وأعراض الانسداد الرئوي؟.

ما الانسداد الرئوي؟

يحدث الانسداد الرئوي عندما تنتقل الجلطة من جزء آخر من الجسم، غالبا الساق أو الذراع، عبر الأوردة إلى الرئة، ما يعيق تدفق الدم إلى الرئتين ويقلل مستويات الأكسجين فيهما.

الأسباب

يمكن أن يحدث الانسداد الرئوي عند تجمع الدم في جزء معين من الجسم، بعد فترات طويلة من عدم النشاط، مثل بعد الجراحة.

الأعراض

ضيق التنفس

ألم في الصدر، يزداد سوءا في حالة بذل الجهد.

ألم في الذراع، أو الظهر، أو الكتف، أو الرقبة، أو الفك.

قد يزداد الألم سوءا عند التنفس

السعال مع أو بدون بلغم دموي

بشرة شاحبة ورطبة أو زرقاء اللون

ضربات قلب سريعة

التعرق المفرط.

العلاج

يختلف العلاج حسب شدة الجلطة، وقد لا يحتاج بعض الأشخاص إلى المبيت في المستشفى، والعلاج يتمثل في مضاد التخثر.

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