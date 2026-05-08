أسباب الشعور المفاجئ بالحزن والاكتئاب.. ما علاقة الضغوط النفسية؟

كتب : نرمين ضيف الله

03:00 م 08/05/2026

أثيرت مؤخرا ظاهرة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص، وهي الشعور المفاجئ بالحزن دون وجود سبب واضح أو حدث مباشر يبرر هذا الإحساس.

ويؤكد الخبراء أن هذا النوع من المشاعر ليس دائما علامة على مشكلة خطيرة، لكنه قد يكون رسالة من الجسم والعقل تحتاج إلى فهم أعمق،
وفقا لموقع Psychology Today المتخصص في الصحة النفسية.

هل يمكن أن يظهر الحزن دون سبب واضح؟

يشير المتخصصون إلى أن الدماغ لا يعمل بمعزل عن الجسد، بل يتأثر بعدة عوامل داخلية مثل الهرمونات، ونقص النوم، والإجهاد المتراكم.

أحيانا قد لا نلاحظ أننا مرهقون نفسيا، لكن الجسم يترجم ذلك في صورة شعور مفاجئ بالحزن أو الضيق.

هل يمكن أن تكون التغيرات الهرمونية سببا مباشرا؟

التغيرات في مستويات السيروتونين والدوبامين تؤثر بشكل كبير على المزاج العام أي اضطراب بسيط في هذه المواد الكيميائية في الدماغ يؤدي إلى شعور مفاجئ بالحزن أو فقدان الطاقة دون سبب واضح.

لماذا يظهر الحزن رغم أننا نظن أننا بخير؟

أحيانا يقوم العقل بكبت المشاعر لفترات طويلة، ومع الوقت تتراكم هذه الضغوط حتى تظهر فجأة في لحظة هدوء يحدث ذلك أثناء الراحة أو قبل النوم، عندما يقل الانشغال اليومي ويبدأ العقل في معالجة ما تم تجاهله.

هل الحزن المفاجئ علامة على الاكتئاب؟

إذا تكرر الشعور بشكل مستمر أو صاحبه فقدان الاهتمام، اضطرابات في النوم أو الشهية، فقد يكون من الأفضل استشارة مختص نفسي، أما إذا كان مؤقتا، فقد يكون مجرد استجابة طبيعية للضغط اليومي.

من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟.. معتمد جمال يجيب
ليلة مشتعلة في هرمز.. اشتباكات وانفجارات واتهامات متبادلة بين إيران وأمريكا
هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده
مع "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.. حقيقة صورة منسوبة لـ هاني شاكر
