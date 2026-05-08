تحت صوت "السرينة".. ولادة ناجحة داخل سيارة إسعاف بالمنيا

كتب : جمال محمد

09:19 م 08/05/2026

شهدت محافظة المنيا واقعة إنسانية مؤثرة، بعدما نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية في مساعدة سيدة على الولادة بشكل آمن داخل سيارة إسعاف، عقب تعرضها لآلام مخاض مفاجئة أثناء نقلها إلى المستشفى، وسط حالة من التوتر والقلق بين أسرتها.

نقل الحالة والتعامل السريع

دفعت غرفة عمليات الإسعاف بسيارة الإسعاف رقم 4038 إلى موقع البلاغ، حيث انتقل المسعف كيرلس ميخائيل وفني القيادة محمد أبو الفتوح، ووجدا السيدة في حالة ولادة وشيكة، فتم التعامل الفوري معها داخل السيارة بشكل آمن.

لحظات ولادة داخل سيارة الإسعاف

نجح الفريق الطبي في إتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر التوتر بالفرحة، مع استقبال المولود الجديد بصحة جيدة.

رعاية طبية للأم والمولود

عقب الولادة، استكمل فريق الإسعاف الإجراءات الطبية اللازمة، حيث تم إجراء الشفط والتجفيف وقطع الحبل السري، مع متابعة العلامات الحيوية للأم والمولود، قبل نقلهما إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية.

إشادة بدور رجال الإسعاف

ولاقت الواقعة إشادة واسعة من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تقديرًا للدور الإنساني الذي يقدمه رجال الإسعاف المصري في إنقاذ الأرواح والتعامل مع الحالات الطارئة بسرعة وكفاءة.

مستشفى المنيا إسعاف المنيا ولادة داخل الإسعاف

