يعد خفقان القلب أي الشعور بتسارع النبض أو رفرفته من الأعراض الشائعة التي يمر بها كثيرون، وغالبا ما يكون مرتبطا بعوامل يومية مثل التوتر أو المنبهات، ويكون في معظم الحالات غير خطير، ومع ذلك، يتحول أحيانا إلى مؤشر يستدعي الانتباه الطبي، خاصة إذا تكرر أو صاحبته أعراض أخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "clevelandclinic"، إليك كافة التفاصيل المتعلقة بالشعور بضربات القلب.

ما الأسباب الشائعة لخفقان القلب؟

ينتج خفقان القلب غالبا عن مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها التوتر والقلق ونوبات الهلع، بالإضافة إلى المجهود البدني الشديد، كما تلعب المنبهات مثل الكافيين والنيكوتين والكحول دورا واضحا في تحفيز هذا الشعور، كذلك تساهم بعض الأدوية، مثل أدوية البرد أو حبوب الحمية أو أدوية الربو، في حدوث الخفقان.

هل تؤثر التغيرات الهرمونية على ضربات القلب؟





يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحمل أو الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث إلى اضطراب مؤقت في نبضات القلب، ما يشعر الشخص بالخفقان.

ما العلاقة بين الحالات الصحية وخفقان القلب؟





يكون الخفقان أحيانا مرتبطا بحالات صحية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، أو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، أو انخفاض مستوى السكر في الدم، أو الجفاف.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرا على مشكلات قلبية مثل اضطراب نظم القلب أو أمراض صمامات القلب.

متى يصبح خفقان القلب مقلقا؟

رغم أن معظم الحالات حميدة، إلا أن القلق يصبح مبررا عندما يستمر الخفقان لفترات طويلة أو يتكرر بشكل ملحوظ، أو إذا كان مصحوبا بأعراض مثل ألم الصدر، أو ضيق التنفس، أو الدوخة الشديدة، أو الإغماء.

هل التاريخ المرضي يلعب دورا؟





إذا كان لديك تاريخ سابق مع أمراض القلب، فإن ظهور خفقان القلب يتطلب تقييما طبيا سريعا، حتى وإن بدا بسيطا في البداية.

يبقى خفقان القلب عرضا شائعا في الغالب، لكن مراقبته وفهم أسبابه يساعدان في التمييز بين الحالات البسيطة وتلك التي تحتاج إلى تدخل طبي.

