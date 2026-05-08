

تصدر فيروس هانتا الاهتمامات على مستوى العالم، بعدما أثار انتشاره على سفينة سياحية القلق من إمكانية تفشيه مثل جائحة كورونا.

ورغم أن فيروس هانتا جديدا، فإنه يعد من الفيروسات الخطيرة، كم يختلف فيروس هانتا عن كورونا في طريقة الانتقال وسرعة الانتشار، إلا أن بعض الأعراض المتشابهة

ما هو فيروس هانتا؟

فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، خاصة الفئران والجرذان المصابة، وتحدث العدوى غالبا عند استنشاق الهواء الملوث بفضلات القوارض أو بولها أو لعابه، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC).



ويؤكد خبراء الصحة أن انتقال فيروس هانتا بين البشر نادر للغاية مقارنة بفيروس كورونا، إذ ترتبط أغلب الإصابات بالتعرض المباشر للقوارض أو الأماكن الملوثة بها، بحسب "Clinical Overview of Hantavirus".



أعراض فيروس هانتا

بحسب "healthline"، تبدأ أعراض فيروس هانتا عادة بأعراض شبيهة بالإنفلونزا، وهو ما يجعل تشخيصه في البداية أمرا صعبا، وتشمل الأعراض المبكرة:

الحمى وارتفاع الحرارة

الإرهاق والتعب الشديد

آلام العضلات

الصداع

الغثيان أو القيء

الدوخة والقشعريرة

ومع تطور المرض قد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل:

السعال

ضيق التنفس

الشعور بضغط في الصدر

تراكم السوائل في الرئتين

وتشير التقارير الطبية إلى أن بعض الحالات قد تتطور بسرعة وتصبح مهددة للحياة إذا لم يتلق المريض الرعاية الطبية المناسبة.

كيف ينتقل فيروس هانتا؟

ينتقل فيروس هانتا بشكل أساسي من القوارض إلى الإنسان، وليس عبر الرذاذ بين الأشخاص مثل كورونا، وتحدث العدوى غالبا عند:

استنشاق الغبار الملوث بفضلات الفئران

لمس أسطح ملوثة ثم لمس الأنف أو الفم

التعرض لعضة من قارض مصاب في حالات نادرة

وتزداد احتمالات الإصابة عند تنظيف الأماكن المغلقة أو المهجورة التي تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمنازل غير المستخدمة لفترات طويلة.

طرق الوقاية من فيروس هانتا

يرى المختصون أن الوقاية من فيروس هانتا تعتمد بشكل كبير على مكافحة القوارض والحفاظ على النظافة العامة، ومن أهم النصائح الوقائية:

التخلص من الفئران داخل المنازل والمخازن

سد الفتحات والشقوق التي قد تدخل منها القوارض

ارتداء قفازات وكمامات أثناء تنظيف الأماكن المغلقة

تجنب كنس أو شفط فضلات الفئران بالمكنسة مباشرة حتى لا ينتشر الغبار الملوث

استخدام مواد مطهرة أثناء التنظيف

غسل اليدين جيدا بعد التعامل مع أي أماكن مشتبه بتلوثها

كما ينصح بتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها لتقليل خطر استنشاق الفيروس.

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا

رغم أن الفيروسين قد يؤثران على الجهاز التنفسي، فإن هناك اختلافات واضحة بينهما.

طريقة انتقال فيروس هانتا

فيروس هانتا ينتقل غالبا عبر القوارض وفضلاتها.

فيروس كورونا ينتقل بسهولة من شخص لآخر عبر الرذاذ والهواء.

سرعة الانتشار

هانتا محدود الانتشار نسبيا.

كورونا سريع الانتشار ويمكن أن يتحول إلى جائحة عالمية.

أعراض انتقال فيروس هانتا



هانتا يبدأ بأعراض شبيهة بالإنفلونزا ثم قد يتطور إلى فشل تنفسي حاد.

كورونا يسبب الحمى والسعال والتهاب الحلق وأحيانا فقدان حاستي الشم والتذوق.



طرق الوقاية من هانتا وكورونا

ويمكن الوقاية من هانتا عن طريق مكافحة القوارض والنظافة، بينما الوقاية من كورونا تعتمد على التباعد واللقاحات والنظافة الشخصية.

ويؤكد خبراء الصحة أن فيروس هانتا لا ينتشر بنفس سرعة كورونا، لذلك لا ينظر إليه حاليا كتهديد وبائي عالمي مشابه لكوفيد-19.

هل فيروس هانتا مقلق؟

رغم أن عدد الإصابات بفيروس هانتا أقل بكثير من كورونا، فإن خطورته تكمن في المضاعفات التي قد يسببها لبعض المرضى، خاصة عند التأخر في التشخيص، لذلك ينصح الأطباء بعدم تجاهل أي أعراض تنفسية تظهر بعد التعرض للقوارض أو تنظيف أماكن موبوءة بها.

