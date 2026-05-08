ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام

كتب : وكالات

09:16 م 08/05/2026

ترامب وبوتين وزيلينسكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام بدءًا من السبت.
وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة: "إنه يسرني أن أعلن عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام (9 و10 و11 مايو) في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف ترامب "أنه يحتفل في روسيا بيوم النصر، وكذلك في أوكرانيا، نظرًا لدورها المحوري في الحرب العالمية الثانية".
وأوضح أن وقف إطلاق النار يشمل تعليق جميع العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تبادل ألف سجين من كلا البلدين.
وأشار ترامب إلى أنه تقدم بهذا الطلب شخصيا، معربا عن تقديره العميق لموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية النهاية لحرب طويلة ودموية وشرسة، مؤكدًا "أن المفاوضات مستمرة لإنهاء الصراع، الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الأطراف تقترب يومًا بعد يوم من التوصل إلى حل".

