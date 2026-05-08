ربما لا يهتم بعض الأشخاص بالدلالات الخفية وراء ظهور علامات غريبة على الجسم في الصباح، لكن المفاجأة أنها قد تخفي مرضا مزمنا.

وتشير بعض العلامات الصبحاية إلى احتمال وجود التهاب مزمن بالجيوب الأنفية، حسبما ذكر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

ما علامات وجود التهاب مزمن بالجيوب الأنفية؟

وأوضح بدران في تصريحات لـ"مصراوي" أن أبرز هذه العلامات تشمل الصداع المتكرر خاصة عند الاستيقاظ، انسداد الأنف المزمن، الإفرازات الأنفية الصباحية السميكة أو الصفراء، والشعور بالثقل أو الضغط في منطقة الوجه والجبهة.

وأضاف أن المصابين غالبا ما يشعرون بتعب عام أو إرهاق، وقد يعانون من ضعف حاسة الشم، وهو ما قد يكون مؤشرا على استمرار الالتهاب لفترة طويلة.

وأشار إلى أن الالتهاب المزمن للجيوب الأنفية قد يكون نتيجة عوامل متعددة، من بينها الحساسية الموسمية أو الدائمة، التعرض للغبار والدخان، أو التلوث البيئي.

هل يرتبط التهاب الجيوب الأنفية بمشكلات الجهاز التنفسي؟

وبين أن الالتهاب يمكن أن يكون مرتبطا بالتهابات متكررة في الجهاز التنفسي العلوي أو مشاكل في بنية الأنف، مثل انحراف الحاجز الأنفي.

ونصح بدران المرضى بمراجعة أخصائي الأنف والأذن عند ظهور هذه العلامات، موضحا أن التشخيص المبكر يشمل الفحص السريري وأحيانا الأشعة المقطعية للجيوب الأنفية لتحديد درجة الالتهاب وموقعه.

أما العلاج فأوضح أنه يتراوح بين مضادات الالتهاب، أدوية موسعة للممرات الأنفية، غسل الأنف بالمحلول الملحي بانتظام، وقد يصل في الحالات المزمنة إلى تدخل جراحي بسيط لتحسين تصريف المخاط وتقليل الضغط على الجيوب الأنفية.

