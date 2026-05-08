السيطرة على حريق هائل في منطقة مصيعد بطور سيناء (فيديو وصور)

وصول أول دفعة من حجاج القليوبية إلى الأراضي المقدسة (صور)

وفاءً لشهامته.. علاج مجاني لمدة أسبوع على روح بطل واقعة القطار بالمنوفية



تزينت شوارع وميادين مدينة الإسكندرية بالأعلام المصرية والفرنسية، استعدادًا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غدًا السبت.

وشهدت منطقة بحري وطريق الكورنيش ومحيط قلعة قايتباي ومدينة برج العرب رفع أعلام البلدين على أعمدة الإنارة، في أجواء احتفالية استعدادًا للزيارة المرتقبة.

افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور

من المقرر أن يفتتح الرئيسان غدًا السبت الحرم الجديد لجامعة جامعة سنجور الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، والذي يمتد على مساحة 10 أفدنة.

ويعد الصرح التعليمي مركزًا متخصصًا لإعداد الكوادر الأفريقية في مجالات التنمية، ويعزز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا ودول الفرانكوفونية.

حملات تجميل واستعدادات مكثفة

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة شملت حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، إلى جانب متابعة ميدانية مستمرة لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

استنفار أمني وطوارئ كهرباء

رفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لتأمين خطوط السير ومناطق الزيارة، مع تعزيز الخدمات المرورية. كما أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال الزيارة.

جامعة سنجور ودورها التنموي

تأسست جامعة سنجور عام 1990 بالإسكندرية، وتنتقل إلى مقرها الجديد ببرج العرب لزيادة قدرتها الاستيعابية، وتقديم برامج تعليمية متخصصة لإعداد القيادات الأفريقية ودعم مجالات التنمية والبحث العلمي.