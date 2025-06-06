كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها

مع حلول أيام العيد، تتنوع موائد الطعام الشهية بجميع أنواع اللحوم، ما يُعرض البعض لخطر التخمة وعسر الهضم.

لتجنب هذه المشكلات والاستمتاع بأجواء العيد دون إزعاج، إليك 7 عادات بسيطة لمساعدة جهازك الهضمي على التعافي، وفقا لموقع "health".

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا قبل بلعه يمنح جسمك وقتا كافيا ليشعر بالشبع، هذا يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام.

شرب شاي البابونج

يمكن أن يساعد البابونج في تخفيف آلام المعدة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على استرخاء عضلات المعدة، وهذا بدوره يخفف التقلصات والتشنجات واضطراب المعدة والغازات والإسهال.

ماء دافئ

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر أساسي للتعافي من أي مشكلة غذائية، ولكن بعد تناول وجبة دسمة، الماء الدافئ مفيدا، فهو يُسرّع عملية الهضم، ما يُسهل على الجسم هضم الأطعمة الغنية، كما يساعد على تخفيف الشعور بالدهون.

الشاي الأخضر

مشروب ممتاز آخر يُنصح بتناوله بعد الإفراط في تناول الطعام، بفضل احتوائه على الفلافونويد مضادات الأكسدة التي تعمل على موازنة الحمل التأكسدي في الجهاز الهضمي.

تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام

بعد تناول الطعام، حاول تجنب الاستلقاء مباشرة، إن إبقاء جسمك في وضعية مستقيمة لفترة من الوقت يُحسن الهضم، ويقلل خطر الإصابة بحرقة المعدة أو عسر الهضم.

التركيز على الألياف والخضروات

تساعد الألياف على حركة الأمعاء وتعزز الشعور بالشبع، ما يقلل من رغبتك في تناول الأطعمة الدسمة.

المشي لمدة 30-40 دقيقة على الأقل

يُسهم النشاط البدني بعد تناول الوجبات الدسمة في العيد في تحفيز عملية الأيض والهضم، لذا يُنصح بالمشي الخفيف لمدة 15-20 دقيقة لمساعدة جهازك الهضمي على العمل بكفاءة أكبر.

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