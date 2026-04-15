يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، إذ قد يتطور دون أعراض واضحة لفترات طويلة، ما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، الأمر الذي يجعل الانتباه للإشارات المبكرة أمرا بالغ الأهمية.

وبحسب Medical News Today، فإن بعض الأعراض قد تظهر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، رغم أنها قد تكون غير واضحة أو تهمل في كثير من الأحيان.

ما أبرز أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

1- الصداع المتكرر



يعد الصداع، خاصة في مؤخرة الرأس، من أكثر الأعراض شيوعا، ويزداد غالبا في الصباح نتيجة ارتفاع الضغط خلال الليل.

2- الدوخة وعدم الاتزان



قد يشعر المصاب بدوخة مفاجئة أو فقدان التوازن، نتيجة تأثير ضغط الدم المرتفع على تدفق الدم إلى الدماغ.

3- تشوش الرؤية



يمكن أن يؤدي ارتفاع الضغط إلى التأثير على الأوعية الدموية في العين، ما يسبب زغللة أو ضعفا مؤقتا في الرؤية.

4- ضيق التنفس



يشعر بعض المرضى بصعوبة في التنفس، خاصة عند بذل مجهود، نتيجة تأثير الضغط المرتفع على القلب والرئتين.

5- خفقان القلب



قد يلاحظ المصاب تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، وهو مؤشر على زيادة العبء على عضلة القلب.

متى يجب القلق؟

يشدد الأطباء على ضرورة قياس ضغط الدم بانتظام، خاصة للأشخاص المعرضين للخطر، مثل مرضى السمنة أو السكري أو من لديهم تاريخ عائلي مع المرض، مع التوجه للطبيب فور ظهور أعراض غير معتادة.

كيف تحمي نفسك؟

ينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي، يشمل تقليل الملح، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن التوتر، والحفاظ على وزن مناسب، إلى جانب المتابعة الطبية الدورية، للحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه.

